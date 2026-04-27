Parti à l’aventure en juin dernier, ayant quitté son club belge et sa famille du jour au lendemain pour céder aux sirènes de Sichuan, Frédéric Dusart (48 ans) n’a pas à regretter sa décision.

Dix mois après, flanqué de son adjoint tricolore Frédéric Sénécaut, le technicien valenciennois a remporté un deuxième trophée en quatre compétitions, s’offrant la WCBA, la ligue chinoise. Mais les deux Nordistes l’ont fait dans des conditions remarquables, menant Sichuan à la victoire lors du Match 5 décisif à Shanxi (74-65) sans deux de leurs trois étrangères : la superstar Liz Cambage, sérieusement blessée au genou, et Arike Ogunbowale, suspendue.

« C’était la saison de basketball la plus folle, la plus dure, la plus intéressante et la plus inoubliable jusqu’à présent de ma vie », a écrit Frédéric Dusart sur ses réseaux sociaux. « Dix mois et demi en Chine loin de ma famille, ma femme, mes enfants. Dix mois et demi de surprises, de joie, de chagrin, de rires, de larmes, et de découverte de cette culture. 4 compétitions : Champion WCBA – Vainqueur du championnat chinois (sans joueuses étrangères, ndlr) – Finaliste des Jeux nationaux chinois – Finaliste de la Coupe des Clubs. »