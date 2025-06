Frédéric Dusart quitte l’Europe pour coacher les championnes d’Asie, en Chine

Après six saisons passées en Belgique à la tête des Castors de Braine, le technicien français Frédéric Dusart s’est engagé en Chine, avec l’équipe féminine de Sichuan Yuanda Meile.

En Belgique, Frédéric Dusart a connu six années de succès à la tête des Castors : deux coupes de Belgique, deux titres de champions, cinq finales de coupe, six finales de championnat sur le plan national ; en plus de ses beaux parcours en EuroLeague ou en EuroCup, dont le dernier s’est achevé en seizième de finale face à Ferrol, le futur finaliste. Après une aventure aussi riche et intense, les dirigeants belges ont accepté de laisser partir leur coach.

« On peut comprendre le souhait de tenter une expérience qui ne peut tout simplement pas se refuser. Nous ne garderons que d’excellents souvenirs d’un coach que nous remercions infiniment pour tout ce qu’il a apporté au club et nous lui souhaitons plein de succès dans son nouveau défi. »

En Chine avec Liz Cambage

Avant de franchir la frontière, Frédéric Dusart a d’abord emmené Villeneuve-d’Ascq vers le succès entre 2012 et 2019, après avoir été l’assistant coach de l’ESBVA entre 2007 et 2012. Son palmarès en tant qu’entraîneur principal des Nordistes parle pour lui : vainqueur de l’EuroCup et vice-champion de France en 2015, il a été nommé entraîneur de l’année cette même saison, à la fois par la LFB et par le Syndicat des Coaches de Basket (SCB). L’année suivante, il s’est hissé à la fois en finale d’EuroCup et de Supercoupe d’Europe ; avant d’être sacré champion de France en 2017.

Bien que la destination puisse paraître exotique, Frédéric Dusart prend la tête d’une équipe championne d’Asie, la première même à avoir soulevé le trophée de FIBA Women’s Basketball League Asia, en 2024. Double champion de Chine en 2023 et 2024, finaliste en 2025, le Sichuan Yuanda Meile est aujourd’hui réengagé en poules des WBL Asia, et reste invaincu à ce stade. Dans l’effectif des Pandas, Frédéric Dusart devra notamment gérer Liz Cambage (2,03 m, 33 ans), l’ancienne star de WNBA.