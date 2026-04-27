Les Raptors ont fini par s’imposer face aux Cavaliers 93-89 dimanche à la Scotiabank Arena, malgré la pire performance à 3-points de l’histoire des playoffs NBA à 25 tentatives minimum. Avec seulement 4 réussites sur 30 (13,3%), Toronto a prouvé qu’une défense acharnée pouvait compenser une maladresse offensive historique.

« Nous n’avons jamais flanché ; nous avons continué à défendre et défendre », a déclaré l’entraîneur des Raptors Darko Rajaković après cette victoire arrachée. « J’ai dit à mes joueurs à la mi-temps, c’est génial, nous tirons à 27% et 15% à 3-points. Et je mentais. Je leur ai dit que nous allions mieux tirer en seconde période. Nous ne l’avons pas fait. Mais peu importe ce qu’il faut, trouvez juste un moyen de gagner le match. »

Un run de 17-5 pour renverser la situation

Menés 84-76 avec cinq minutes restantes dans le quatrième quart-temps, les Canadiens semblaient condamnés. C’est pourtant le moment choisi par Toronto pour réaliser un run de 17-5 et faire basculer définitivement la rencontre. Scottie Barnes et Brandon Ingram ont mené cette remontée spectaculaire, marquant chacun 23 points malgré les difficultés offensives collectives.

Barnes a été particulièrement clutch dans les derniers instants, inscrivant six lancers-francs dans les 35 dernières secondes pour sceller la victoire. L’ailier a également excellé en défense, limitant Donovan Mitchell à 1/8 quand il le défendait directement. « Scottie en ce moment, la façon dont il joue, il est à 60% d’un joueur qu’il va être dans deux, trois ans », a souligné Rajaković. « Il va être l’un des meilleurs joueurs de la ligue. »

That 1st half from the Cavaliers and Raptors … yikes❗️ Just 74 combined points, the fewest in a playoff 1st half since 2016 (Hawks–Celtics Game 6). It gets worse: 📉 7-39 from three

📉 4-24 on open threes

📉 16-56 off passes

📉 4-29 on catch-and-shoot pic.twitter.com/PITIKv0ohX — ESPN Insights (@ESPNInsights) April 26, 2026

Cleveland craque sous la pression

Les joueurs d’Atkinson ont une nouvelle fois confirmé les critiques sur leur manque de caractère dans les moments cruciaux .Mitchell (20 points à 6/24 au tir) et Harden (19 points, 7 ballons perdus) ont complètement craqué dans le money-time, multipliant les erreurs et les mauvais choix. Les visiteurs ont même écopé d’une violation des huit secondes par négligence.

« Les gars doivent être agressifs », a reconnu Harden après la défaite. « Il est temps pour nous de faire un ajustement dans le sens d’être simplement agressifs. Aller au panier et prendre des tirs et des opportunités quand nous les avons. »

Cette égalisation à 2-2 transforme complètement la série. Après avoir dominé les deux premiers matchs à domicile, les Cavs voient la pression revenir sur leurs épaules avant le Game 5 mercredi à Cleveland. Les Raptors, portés par leur intensité défensive et l’émergence de Collin Murray-Boyles (15 points, 10 rebonds), croient désormais en leurs chances de créer la surprise.