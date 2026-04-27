Jaden McDaniels est un acteur principal de la série opposant les Nuggets aux Timberwolves. Après ses déclarations sur l’absence de bons défenseurs à Denver, l’ailier a provoqué une mêlée générale en inscrivant un lay-up à 1 seconde de la fin d’un match dont l’issue était déjà connue. Règle implicite en NBA, Nikola Jokic n’a pas du tout apprécié son attitude. Au point de lui faire savoir de manière plutôt musclée.

Aux avant-postes dans la mêlée, le triple MVP mais aussi Julius Julius Randle, venu défendre son coéquipier, ont été sanctionnés par la NBA dans la nuit de dimanche à lundi.

NBA discipline for Denver-Minnesota scuffle in Game 4: Nikola Jokic fined $50,000

Julius Randle fined $35,000 — Shams Charania (@ShamsCharania) April 26, 2026

Des amendes, mais pas de suspensions

La ligue a toutefois été clémente avec les deux protagonistes principaux de cette altercation. Nikola Jokic a écopé de 50 000 dollars d’amende pour avoir bousculé McDaniels après son panier inscrit. De son côté, Julius Randle a été sanctionné à payer 35 000 dollars pour être intervenu. L’ancien Knick ayant largement envenimé la situation en s’en prenant notamment à Bruce Brown.

À l’origine de la séquence, Jaden McDaniels n’a reçu aucune sanction. Une décision qui confirme que cette fameuse règle implicite n’a rien d’officiel, et ne mérite donc pas d’amendes.

WOLVES-NUGGETS GET CHIPPY AT THE END OF GAME 4 😳 Jokić didn't like McDaniels' last-second layup 😬 pic.twitter.com/Do9a85rdlC — Bleacher Report (@BleacherReport) April 26, 2026

Habituée à distribuer les suspensions pour ce genre d’attitudes, la NBA n’a, cette fois, pas décidé d’écarter des terrains les deux All-Star pour le match 5. Dans une série déjà amputée de plusieurs joueurs majeurs, dont Anthony Edwards et Donte DiVincenzo récemment, les intérieurs respectifs des Nuggets et des Wolves seront bien de la partie pour le match 5.

Une série sous haute tension

Après cette rencontre dominée par Minnesota grâce à Ayo Dosunmu, Jaden McDaniels a continué son festival en conférence de presse. Le natif de Washington a expliqué ne pas avoir compris ce que Jokic lui avait dit, en ajoutant : « J’ai simplement vu quelqu’un d’énorme arriver« . Cette déclaration s’ajoute à ses propos au terme du deuxième match où le 28e pick de la draft 2020 avait déclaré que tous les joueurs de Denver étaient de « mauvais défenseurs ».

Jaden McDaniels endossant une nouvelle fois le rôle de provocateur assumé dans les médias.

Jaden McDaniels on Nikola Jokic approaching him after scoring late, via @ChristopherHine: "I don't know what he said, to be honest. I just seen someone that was as big as hell."pic.twitter.com/Fi6O5dv8fw — Underdog NBA (@UnderdogNBA) April 26, 2026

Au-delà des sanctions, cet épisode illustre la nervosité croissante dans cette série, notamment du côté des hommes de David Adelman. Le Joker réalise l’une de ses pires séries de Playoffs en carrière, bien gêné par un Rudy Gobert exceptionnel. Malgré des statistiques impressionnantes, 25 points, 14 rebonds et 7 passes, le MVP des Finales 2023 est en panne d’efficacité et ne parvient pas à mener son équipe à la victoire.

Menés 3-1, les Nuggets auront l’occasion de se révolter sur le terrain. Edwards et DiVincenzo absents, Denver peut rêver de remporter trois matchs consécutifs pour filer en demi-finale de conf’.