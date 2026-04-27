Il fait partie des Français qui peuvent se targuer d’avoir remporté des trophées cette saison. Lors de son année sophomore en NBA, Tidjane Salaün (2,05 m, 20 ans) a rempli son armoire à trophées de deux couples supplémentaires : le titre en Summer League obtenu l’été dernier, et celui de G-League en avril. Ce qui prouve la bonne santé de la franchise des Hornets au global. Malheureusement, l’équipe NBA n’a pas réussi à concrétiser sa superbe deuxième partie de saison régulière (28 victoires pour 10 défaites depuis la mi-janvier), et s’est fait éliminer au play-in. Après cette élimination prématurée, Salaün est passé au crible de la traditionnelle conférence de presse de fin de saison.

Moins de temps de jeu, mais plus d’efficacité

L’ex-choletais a connu une deuxième saison avec moins de temps de jeu que sa saison rookie (37 matchs et 16 minutes de moyenne, contre 60 matchs et 21 minutes l’année dernière). Il a disparu peu à peu de la rotation des Hornets quand ces derniers ont commencé à gagner des matchs. Mais malgré tout, il a gagné en efficacité sur l’ensemble de la saison. La progression à 3-points est la plus impressionnante, puisqu’il est passé de 28% de réussite à… 43% d’une saison à l’autre. Même si l’échantillon est forcément plus faible.

À temps de jeu égal, sa moyenne de points serait aussi en hausse de quasiment 40%. Ce qu’il a lui-même remarqué : « J’ai eu moins de temps de jeu en NBA cette saison, mais j’ai pu être meilleur quand j’en ai eu l’opportunité […] J’ai gagné en maturité, et compris comment vraiment impacter le jeu. Pour moi, c’est avec de l’efficacité en attaque, mais aussi l’impact défensif, le rebond etc. C’est là où j’ai progressé le plus. »

Cela ne se remarque pas que dans les chiffres, mais aussi dans les intangibles. Son jeu s’est affiné, il fait moins d’erreurs de jeunesse, et est davantage en contrôle. Ce qui était loin d’être évident quand il a été lâché dans le style de jeu rapide et offensif de la NBA, en sortant de la rigueur de l’école choletaise. Pendant que sa sœur Janelle s’est intégrée avec brio dès sa saison rookie en WNBA (mais avec quatre ans de plus que lui), lui a eu besoin de plus de temps.

Je comprend le 43% à 3-points de Tidjane Salaün 🇫🇷 quand je le vois à l'échauffement, waaa c'est filoche sur filoche peu importe le spot pic.twitter.com/CuHv0qnZ5I — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) February 22, 2026

Un rôle de connecteur comme objectif de carrière ?

« Le staff m’a dit de jouer simple. D’abord de commencer par la défense, d’aller au rebond à chaque fois que j’en ai l’opportunité, et de jouer physique. En attaque, c’est faire les bonnes lectures, rentrer mes tirs ou driver sur les close-outs, passer la balle ou faire un écran… En gros, servir de connecteur. »

PROFIL JOUEUR Tidjane SALAÜN Poste(s): Ailier Taille: 205 cm Âge: 20 ans (10/08/2005) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 5,9 #358 REB 4 #206 PD 0,8 #443

Ce rôle de connecteur est donc l’objectif que lui a fixé la franchise, et qu’il doit travailler pour atteindre. Alors que Charlotte retrouvait un effectif au complet en fin de saison, limitant mécaniquement ses minutes en NBA, Tidjane a utilisé ce temps comme un levier de travail personnel, alternant musculation intense, gros travail basket, et séances vidéo instructives. Ce qui devrait lui servir pour la suite.

PROFIL JOUEUR Tidjane SALAÜN Poste(s): Ailier Taille: 205 cm Âge: 20 ans (10/08/2005) Nationalités: Stats 2025-2026 / G League PTS 17,3 #133 REB 8,7 #39 PD 1,7 #318

Car les Hornets comptent bien sur lui à l’avenir. Il fait partie des joueurs sous contrat rookie, et sa troisième année a déjà été activée. Sa quatrième année (la saison 2027/28) devrait l’être avant le début de saison prochaine (la deadline est le 31 octobre), ce qui est hautement probable. À 20 ans, Salaün est encore dans le Top 20 des joueurs les plus jeunes joueurs de la ligue. « Vous savez, pour quelqu’un comme moi qui vient de France, ce n’est pas facile de s’adapter à la NBA. Mais j’ai une grosse marge de progression » a-t-il lui-même reconnu. Sa troisième saison outre-atlantique sera déjà décisive pour la suite.