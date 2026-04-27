Brandon Jefferson vole au secours de Gran Canaria
Brandon Jefferson aura joué une trentaine de matchs avec la Jeu
Joueur emblématique dans le championnat français,Brandon Jefferson continue son tour du monde. Après avoir porté les couleurs de l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez, de la SIG Strasbourg, de la JL Bourg ou encore d’Orléans, le meneur expérimenté américain va terminer la saison en Espagne.
📝 El Dreamland Gran Canaria se refuerza con Brandon Jefferson.
▪ El experimentado base estadounidense llega a la isla para apuntalar el juego exterior del equipo lo que resta de temporada.
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— Dreamland Gran Canaria (@GranCanariaCB) April 27, 2026
Il s’est engagé en faveur de Gran Canaria et apportera toute son expérience au club espagnol, qui vit une saison cauchemardesque, assez loin de ses standards. À la lutte pour le maintien, l’équipe d’Andrew Albicy et Pierre Pelos s’est donnée un peu d’oxygène ce week-end après une série de dix défaites de rang !
Loin de sa douloureuse saison avec la JL Bourg (7,2 points à 36% et 2,8 passes décisives), où il n’était pas du tout haut au niveau de ses anciens standards, l’ex-meilleur meneur de Betclic ÉLITE s’est parfaitement relancé ces derniers mois avec l’AS Karditsas, tournant notamment à 15,7 points à 49% et 4,8 passes décisives de moyenne en Basketball Champions League (BCL).
Le MVP 2019 de Pro B n’avait encore jamais évolué en Espagne dans sa carrière.
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