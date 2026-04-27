Joueur emblématique dans le championnat français,Brandon Jefferson continue son tour du monde. Après avoir porté les couleurs de l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez, de la SIG Strasbourg, de la JL Bourg ou encore d’Orléans, le meneur expérimenté américain va terminer la saison en Espagne.

📝 El Dreamland Gran Canaria se refuerza con Brandon Jefferson. ▪ El experimentado base estadounidense llega a la isla para apuntalar el juego exterior del equipo lo que resta de temporada. ➡ https://t.co/8KDV6jgfFQ pic.twitter.com/Rvve7kaw3G — Dreamland Gran Canaria (@GranCanariaCB) April 27, 2026

Il s’est engagé en faveur de Gran Canaria et apportera toute son expérience au club espagnol, qui vit une saison cauchemardesque, assez loin de ses standards. À la lutte pour le maintien, l’équipe d’Andrew Albicy et Pierre Pelos s’est donnée un peu d’oxygène ce week-end après une série de dix défaites de rang !

Loin de sa douloureuse saison avec la JL Bourg (7,2 points à 36% et 2,8 passes décisives), où il n’était pas du tout haut au niveau de ses anciens standards, l’ex-meilleur meneur de Betclic ÉLITE s’est parfaitement relancé ces derniers mois avec l’AS Karditsas, tournant notamment à 15,7 points à 49% et 4,8 passes décisives de moyenne en Basketball Champions League (BCL).

PROFIL JOUEUR Brandon JEFFERSON Poste(s): Meneur Taille: 173 cm Âge: 34 ans (25/11/1991) Nationalités: Stats 2025-2026 / Basketball Champions League PTS 15,7 #20 REB 2,1 #273 PD 4,8 #25

Le MVP 2019 de Pro B n’avait encore jamais évolué en Espagne dans sa carrière.