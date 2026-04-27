Le rendez-vous est pris. Le 3 juillet prochain, l’équipe de France retrouvera les Belgian Lions pour une échéance cruciale des qualifications à la Coupe du Monde 2027. Si les Bleus caracolent en tête du groupe G avec un bilan de 3 victoires pour 1 défaite, la situation est bien plus précaire pour les hommes du technicien français Julien Mahé, qui affichent un zéro pointé après quatre rencontres.

PROFIL JOUEUR Ajay MITCHELL Poste(s): Arrière / Meneur Taille: 196 cm Âge: 23 ans (25/06/2002) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 13,5 #128 REB 3,5 #239 PD 3,6 #99

Cependant, une bonne nouvelle pourrait poindre chez nos voisins : le champion NBA en titre Ajay Mitchell (1,96 m, 23 ans) a clamé, chez nos confrères de la RTBF, son envie de venir prêter main-forte à son pays cet été.

« L’équipe nationale, ça me tient vraiment à cœur »

Interrogé par nos confrères, le meneur d’Oklahoma City Thunder ne cache pas ses ambitions internationales. « Je vais tout faire pour être là », a-t-il déclaré, tout en restant prudent sur l’issue des playoffs NBA où sa franchise, récente vainqueur de la Conférence Ouest, et bien partie pour aller loin dans sa quête de back-to-back. Après une saison régulière de haut vol où il a compilé 13,5 points de moyenne, doublant quasiment ses statistiques par rapport à l’exercice précédent, le Liégeois pourrait être l’un des facteurs X rêvés de la Belgique, afin d’éviter l’élimination.

Le joueur, qui n’a plus porté le maillot des Lions en senior depuis 2021, semble sensible au rapprochement de sa fédération, marquée par la visite récente du manager national Nikkel Kebsi aux États-Unis. « L’équipe nationale, ça me tient vraiment à cœur mais il faut que ça arrive au bon moment », a tempéré Mitchell lors de cet entretien à la RTBF, ajoutant que « le but c’est d’être là, mais on verra où on en est avec l’équipe et comment je me sentirai à la fin de saison ».

Un renfort face au réservoir français XXL

Si Mitchell confirme à demi-mot sa présence, le défi sera de taille face à une équipe de France qui s’annonce particulièrement compétitive pour cette fenêtre estivale. Le sélectionneur Frédéric Fauthoux a reçu une pluie d’engagements confirmés ces dernières semaines. D’abord Victor Wembanyama, qui a déjà fait de cette fenêtre « clairement un but ». Il sera potentiellement épaulé par une raquette terrifiante comprenant Maxime Raynaud, qui trépigne d’impatience à l’idée d’honorer sa première sélection, mais aussi le jeune Alexandre Sarr et potentiellement Rudy Gobert.

Le secteur extérieur n’est pas en reste avec l’engagement du capitaine Guerschon Yabusele, d’Evan Fournier et de Bilal Coulibaly. ce dernier a d’ailleurs affirmé que retrouver le maillot bleu se ferait « avec plaisir », après une fin de saison difficile avec les Wizards.

La tâche des Bleus ne s’arrêtera pas à la réception de la Belgique. Trois jours plus tard, le 6 juillet au Palais des Sports de Pau, la France devra faire face à la Finlande. Et là aussi, le danger sera présent : la superstar du Utah Jazz, Lauri Markkanen, a officiellement annoncé qu’il serait de la partie.

Une seconde phase de qualification est déjà programmée entre le 24 août et le 1er septembre.