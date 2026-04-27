Aminata Gueye sort son match référence et Saragosse déroule face au duo français de Cadi La Seu
Aminata Gueye a dominé les débats dans la raquette de Saragosse.
Ah bueno Ami 🔥🔥 pic.twitter.com/p3hARefyFi
— Casademont Zaragoza (@casademontBZ) April 25, 2026
La raquette confisquée
Dès les premières minutes, la hiérarchie sportive entre les deux équipes n’a souffert d’aucune ambiguïté. Saragosse a pris le contrôle du match dès le premier quart-temps, creusant rapidement un écart confortable (23-14), avant d’accentuer la pression au retour des vestiaires pour rentrer à la mi-temps avec 18 points d’avance (44-26).
La deuxième période a été menée avec la même autorité, le Casademont ne laissant à aucun moment Cadi La Seu se rapprocher au score. Au cœur de cette domination, Aminata Gueye (1,90 m, 23 ans) a été l’actrice principale du soir. La pivot française en sortie de banc, a régné sans partage dans la raquette, pour terminer avec 29 d’évaluation. Elle a fait la différence dans tous les compartiments du jeu, confirmant une progression constante tout au long de la saison.
Bankole, le luxe du cinq majeur
Titulaire dans le cinq de départ de Carlos Cantero, Ornella Bankole (1,81 m, 28 ans) a une nouvelle fois démontré pourquoi elle sera une arme essentielle pour les playoffs. L’ailière française a terminé avec 14 points, 6 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions pour 20 d’évaluation, à 5/5 à deux points.
Du côté de Cadi La Seu, les deux Françaises ont tenu leur rang malgré l’écart. Nahan Niare (1,90 m, 24 ans) s’est imposée comme la meilleure marqueuse des siennes avec 15 points, devant Seehia Ridard (1,88 m, 23 ans) et ses 12 unités. Trop seules offensivement face à l’arsenal collectif du Casademont, elles n’ont pu éviter la déroute d’une équipe qui, par ailleurs, a rempli son objectif principal de la saison en assurant son maintien.
Vers les playoffs sans leur entraîneur
Le Casademont Zaragoza conclut sa saison régulière avec 27 victoires et seulement trois défaites, un bilan absolument historique pour ce club qui ne cesse de repousser ses propres limites. La dynamique est impressionnante : dix victoires consécutives pour aborder les playoffs en position de force maximale.
L’équipe affrontera Estepona en quarts de finale, avec deux matchs prévus les 30 avril et 3 mai. Saragosse bénéficiera de l’avantage du terrain tout au long des playoffs, ce qui lui permettra de clore chaque série à domicile.
𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Carlos Cantero no dirigirá temporalmente al equipo
ℹ️ https://t.co/koyJI7w65O pic.twitter.com/9ie21GQ9Uc
— Casademont Zaragoza (@casademontBZ) April 27, 2026
Un bémol cependant dans ce tableau idyllique : Carlos Cantero ne sera pas sur le banc. Le club aragonais a confirmé ce lundi que son entraîneur prend son congé paternité légal à la suite de la naissance de son fils, et que c’est son adjoint Arnau Ferreras qui assurera les fonctions de premier entraîneur le temps de son absence.
Un imprévu de taille pour une équipe qui a construit toute sa saison sous la houlette du technicien madrilène, présent sur ce banc depuis 2021. Gueye, Bankole et leurs coéquipières devront se transcender pour clore cette saison de légende avec le titre.
Commentaires