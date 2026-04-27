Quelle fin de saison pour les fans de

! En ce dernier match de la saison régulière,

a réussi le meilleur match de sa carrière sous les couleurs du Casademont Saragosse, portant son équipe à une large victoire face à

(91-65). En sortie de banc, l’intérieure française a été inarrêtable dans la raquette, terminant avec 24 points et 7 rebonds.