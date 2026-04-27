Dans un paysage de la NCAA de plus en plus empreint par des mouvements permanents, le choix de Paul Mbiya (2,11 m, 21 ans) fait presque figure d’exception. Alors que la quasi-totalité de ses coéquipiers ont annoncé leur intention d’entrer dans le portail de transferts, le pivot congolais a surpris en annonçant qu’il resterait pour sa part à l’Université du Kansas l’an prochain.

Le cœur préféré au « business »

Cette décision ne se serait pas faite sans remous en coulisses. Des sources américaines font état de tensions entre le joueur et son agent, ce dernier souhaitant explorer – de manière légitime – le marché pour obtenir le « meilleur deal possible » sur le plan financier. Mais fidèle à ses convictions, Mbiya a tranché via un message fort sur ses réseaux sociaux : « Aucune somme d’argent ne me définira jamais ni n’achètera mes valeurs. On ne peut pas acheter le cœur. On ne peut pas acheter la loyauté. »

Arrivé à Lawrence l’été dernier après avoir été courtisé par des programmes comme North Carolina, la pépite passée par le centre de formation de l’ASVEL a connu une année de freshman studieuse. S’il affiche des statistiques modestes sur l’ensemble de la saison régulière — 1,2 point et 1,4 rebond en 5 minutes — c’est lors de la March Madness que le géant de Kinshasa a montré son potentiel.

Durant le tournoi, ses moyennes ont grimpé à 6 points et 4,5 rebonds, avec notamment une performance remarquée face à California Baptist (8 points, 3 rebonds).

De Villeurbanne à l’élite universitaire américaine

Avant de traverser l’Atlantique, Paul Mbiya était perçu comme l’un des plus grands espoirs du basket français. Sous les couleurs de l’ASVEL, il avait dominé le championnat Espoirs ELITE lors de la saison 2024-2025 avec des statistiques impressionnantes : 15,3 points, 11,7 rebonds et 3 contres de moyenne. Il avait également pointé le bout de son nez avec le groupe professionnel, disputant trois matchs de Betclic ELITE et effectuant six apparitions en EuroLeague, notamment contre l’ALBA Berlin.

Pour sa deuxième année chez les Jayhawks, Mbiya devrait endosser un rôle plus important dans la rotation du secteur intérieur, apportant une continuité rare et précieuse à un effectif en pleine reconstruction.