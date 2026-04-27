Deandre Ayton expulsé : "C'est ça la NBA actuelle, ça siffle trop facilement"

Au-delà du match 4 perdu par les Lakers face aux Rockets, Deandre Ayton a vécu une soirée mouvementée. Exclu en milieu de troisième quart-temps après une faute flagrante 2 sur Alperen Sengun, le pivot bahaméen a cristallisé les discussions après la rencontre.

Une décision qui, au-delà de son impact sur le match, a surtout suscité de nombreuses réactions des deux franchises.

Une décision controversée, même pour Houston

En plein duel au poste bas, Deandre Ayton a accroché Alperen Sengun au niveau du visage avec son coude et son avant-bras. Sanctionné d’une faute classique dans un premier temps, les arbitres ont revu l’action à la vidéo et ont finalement décidé de la requalifier en faute flagrante 2 synonyme d’expulsion immédiate pour le numéro 1 de la draft 2018.

Une sanction lourde, surtout au vu du contexte. Auteur de 19 points et 10 rebonds avant d’être expulsé, Deandre Ayton n’a pas pu aider ses coéquipiers à remonter un déficit de 20 points. Jusque-là, l’intérieur était le seul Laker en réussite offensivement. Son exclusion a donc sonné le glas des espoirs des Californiens, qui perdent leur premier match des Playoffs.

Mais le plus surprenant reste la réaction globale après la rencontre. Même du côté des Rockets, la décision a été jugée sévère. Alperen Sengun lui-même ne s’attendait pas à ce qu’Ayton soit exclu, estimant la sanction un peu soft. Son coach Ime Udoka a également été surpris. « Ça avait l’air intentionnel. J’ai été surpris qu’ils sifflent une faute flagrante de niveau 2. Mais c’est ça la NBA de nos jours, ils sifflent les contacts plus facilement qu’à l’époque ».

De son côté, l’ancien pivot des Suns s’est défendu de l’intentionnalité de cette flagrante.

“On est tous les deux en sueur. Mon bras a glissé sur son épaule et mon coude l’a touché. À l’image, ça paraît violent, mais je ne suis pas un joueur sale. J’espère qu’il va bien et qu’il n’a pas pensé que c’était intentionnel » a déclaré Deandre Ayton après la rencontre.

Une fin de match sous tension

L’expulsion d’Ayton n’a été que le point de départ d’une fin de rencontre électrique. Cinq fautes techniques supplémentaires ont été distribuées, avec notamment une double expulsion en toute fin de match suite à un échange musclé entre Adou Thiero et Aaron Holiday. Une nouvelle fois, les principaux acteurs n’ont pas eu l’air de comprendre le choix des refs.

Les esprits sont restés échauffés jusqu’au buzzer final, avec un trashtalking omniprésent. Selon plusieurs joueurs des Lakers, Jae’Sean Tate les aurait insulté et aurait même « invité » Maxi Kleber à se battre avec lui. Marcus Smart, lui, a préféré ironiser sur la situation étant donné le score de la série avant de revenir à Los Angeles :“Très drôle. Vraiment très drôle.”

Adou Thiero and Aaron Holiday were ejected late in Sunday's game.pic.twitter.com/fqJPrlbli6 — Underdog NBA (@UnderdogNBA) April 27, 2026

Menés 3-0 dans la série avant ce dimanche, les Rockets ont répondu sur et en dehors du terrain. Néanmoins, cette victoire ressemble davantage à une bouffée d’air frais pour éviter un sweep qu’à une véritable rébellion. L’ambiance est électrique entre les deux franchises, avant de rentrer à Los Angeles pour un match 5 dont l’issue pourrait être fatale aux Texans.