À ce stade du premier tour, chaque match commence à peser lourd dans la construction des séries. Certaines équipes ont pris l’ascendant et doivent désormais le concrétiser, tandis que d’autres n’ont déjà plus beaucoup de marge.

Entre gestion d’une avance, menace d’élimination et blessures majeures, cette nuit pourrait marquer un vrai tournant.

Le Magic face à l’opportunité de faire basculer la série

Orlando a repris l’avantage (2-1) après un Game 3 spectaculaire, remporté en imposant davantage de maîtrise dans les moments clés. Les Floridiens ont notamment su répondre aux runs des Pistons, là où Detroit a laissé filer plusieurs séquences importantes dans la dynamique du match.

Ce qui ressort de ce début de série, c’est la capacité du Magic à exister dans différents registres : jeu placé propre, défense disciplinée et gestion des temps faibles. Dans le troisième match de cette série, cette constance a fait la différence, notamment dans un dernier quart-temps dominé par Paolo Banchero avec 11 points inscrits sur la période.

Ce Game 4 change complètement d’échelle. Un succès sur leur parquet permettrait aux hommes de Jamahl Mosley de voyager dans le Michigan avec un avantage de 3-1, soit une marge quasi rédhibitoire à ce stade des playoffs.

En face, Detroit paye ses irrégularités. Leaders de conférence, les coéquipiers de Cade Cunningham n’ont pas été dominés sur le fond, mais ont manqué de continuité. Sur le Game 3, les passages à vide ont été trop longs, et la gestion des fins de quart-temps a coûté cher pour une équipe qui avait été pointée du doigt pour son manque d’expérience.

La réponse attendue passe par une présence physique plus constante et une capacité à imposer du rythme dès l’entame. Sans cela, la série pourrait définitivement basculer.

Le Thunder veut conclure sans trembler

Le constat est brutal pour Phoenix: 3-0 en faveur d’Oklahoma City, avec un Game 3 à sens unique dominé par Shai Gilgeous-Alexander, auteur de 42 points.

Le Thunder n’a pas seulement pris l’avantage, il a imposé un écart de niveau dans l’intensité et la maîtrise du rythme. Même sans Jalen Williams, blessé, OKC a su maintenir sa pression défensive et punir systématiquement les pertes de balle ou les tirs forcés des Suns.

Les locaux n’ont jamais réellement réussi à installer leur attaque. Trop souvent contraints de jouer en réaction, ils ont subi les transitions adverses et n’ont pas trouvé de solutions durables dans le jeu placé : la marche semble bien trop haute pour les coéquipiers de Devin Booker.

Ce Game 4 est avant tout une question d’orgueil et de réaction. Éviter le sweep, déjà, devant son public, mais surtout montrer un visage plus compétitif après trois matchs largement dominés. Si beaucoup imaginaient Phoenix lutter tout au long de la saison, cette qualification en playoffs a surpris plus d’un fan. Cette série peut paraître cruelle, pour les Suns s’agira maintenant de prendre a minima un match face aux champions en titre.

Côté Thunder, l’enjeu est différent : conclure proprement. Dans ce type de configuration, la gestion de l’intensité et de la concentration est essentielle pour ne pas laisser l’adversaire reprendre espoir.

Les Wolves fragilisés mais toujours en contrôle

Mené 3-1, Denver n’a plus le choix, gagner pour survivre dans ces playoffs. Pourtant, le contexte de la série offre une opportunité réelle aux hommes de David Adelman.

Les Timberwolves ont fait le break lors du Game 4, portés par une énorme performance d’Ayo Dosunmu avec 43 points inscrits. Mais match a coûté cher aux Wolves… La blessure de Donte DiVincenzo et plus particulièrement celle d’Anthony Edwards changent profondément la dynamique.

Sans leur principal créateur, les coéquipiers de Rudy Gobert perdent une partie de leur capacité à générer du jeu dans les moments clés. Cela s’ajoute à l’absence de DiVincenzo, ce qui réduit encore les options extérieures, un secteur déjà limité dans le Minnesota.

Les Nuggets, malgré leur retard, ont montré qu’ils pouvaient rivaliser dans cette série. L’enjeu pour Nikola Jokic et les siens est désormais d’imposer davantage de pression, notamment défensivement, et de capitaliser sur les moments où leurs adversaires seront moins inspirés offensivement.

Mais même diminués, les Wolves ont prouvé leur capacité à répondre collectivement en responsabilisant Dosunmu, Randle ou encore Jaden McDaniels. Leur gestion des temps forts, notamment lors du Game 4, reste un point d’appui important.

La marge d’erreur est désormais inexistante pour Denver qui accueillera ce Game 5. Chaque possession comptera dans une tentative de retour qui s’annonce complexe mais encore possible compte tenu du contexte.