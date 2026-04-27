Six ans après son arrivée à Bourges, Laëtitia Guapo (1,82 m, 30 ans) pense désormais à « bien finir cette aventure, […] avec un titre à la fin ». Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l’internationale française a annoncé que cette sixième années dans le Berry sera sa dernière, et qu’elle quittera le club à l’issue de la saison.

Elle laissera assurément un vide immense au sein de l’institution Tango, qui a déjà perdu des figures adorées sur les dernières saisons, telles que Sarah Michel-Boury ou encore Pauline Astier.

Une cadre indéboulonnable du vestiaire berruyer

En six saisons, Laëtitia Guapo est devenue bien plus qu’une simple joueuse de rotation ; elle s’est imposée comme une véritable cadre du vestiaire. Si ses statistiques pures ont connu une légère érosion avec le temps — passant de 9,6 points et 4 rebonds lors de sa saison inaugurale à 7,4 points et 4 rebonds de moyenne cette année — son influence sur le collectif n’a jamais faibli.

PROFIL JOUEUR Laëtitia GUAPO Poste(s): Arrière Taille: 182 cm Âge: 30 ans (25/10/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / La Boulangère Wonderligue PTS 7,4 #62 REB 4 #41 PD 1,8 #62

Leader, Laëtitia Guapo a délivré une prestation XXL lors du quart de finale retour face à son ancien club, Charnay. Pour son 200ème match officiel sous les couleurs tangos, elle avait compilé 17 points, s’offrant par la même occasion le trophée de MVP de la rencontre. Une preuve, s’il en fallait une, qu’elle répond présente dans les moments qui comptent.

Le passage de la Clermontoise de naissance dans le Berry restera marqué par une année 2022 exceptionnelle. Sous les ordres d’Olivier Lafargue, elle a grandement contribué au doublé Championnat de France et EuroCup. Elle s’était par ailleurs éloignée du groupe durant la saison 2023-2024, pour se consacrer exclusivement à la préparation des Jeux Olympiques avec l’équipe de France de basket 3×3.

Une connexion éternelle avec la « marée orange »

Au-delà des titres, c’est le lien indéfectible avec le public du Prado qui marque l’aventure de Guapo à Bourges. Dans son message d’au revoir, elle a tenu à rendre un vibrant hommage aux supporters : « Ils sont hyper précieux pour nous, c’est fou de voir leur investissement, de les voir traverser la France et le monde. Ils font partie de ma famille, je garderai un souvenir incroyable de tous ces supporters et de cette marée orange ».

Désormais, l’objectif est clair : profiter de chaque instant avant le clap de fin. « J’ai vraiment envie de finir ce chapitre avec un titre à la fin, de profiter avec mes coéquipières, dans cette salle et avec ce public de fou » confie-t-elle avec émotion. Les derniers kilomètres du marathon arrivent dès mercredi, le 29 avril, avec le match aller des demi-finales face aux Flammes Carolo, avant un retour qui s’annonce électrique au Prado le 2 mai. L’occasion pour le peuple Tango de saluer celle qui est devenue, au fil des ans, une « Berruyère de cœur ».