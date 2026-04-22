Soirée chargée pour Céline Dumerc à Berlin… Quelques minutes après avoir assisté au tirage au sort de la Coupe du monde 2026 dans son costume de manager de l’équipe de France féminine, la Tarbaise a été honorée par la FIBA.

La quatrième Française de l’histoire

Après Jacky Chazalon (2009), Isabelle Fijalowski (2020) et Valérie Garnier (2023), Céline Dumerc (43 ans) est ainsi devenue la quatrième Française intronisée au Hall of Fame de la FIBA.

Céline Dumerc intronisée au 𝐇𝐚𝐥𝐥 𝐨𝐟 𝐅𝐚𝐦𝐞 𝐅𝐈𝐁𝐀 🌟#PassionnémentBleu | #FIBAWWC pic.twitter.com/dWPSBuW7Mz — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) April 22, 2026

Une formidable célébration de sa carrière, qui l’a vue devenir la recordwoman de sélections en Bleus (hommes et femmes confondus, avec 262), avec « une apogée » lors des Jeux Olympiques 2012 de Londres où Cap’s est entrée avec fracas dans les cœurs du grand public à coup de gros shoots en clair sur France Télévisions. Également sacrée championne d’Europe en 2009, victorieuse de l’EuroCup en 2016 et nonuple championne nationale (sept fois en France et deux en Russie), il ne lui aura manqué que l’EuroLeague (3e en 2013) pour compléter un palmarès XXL.

« Une distinction immense »

Devant l’assistance berlinoise, Céline Dumerc a rendu hommage à son ancienne coéquipière tarbaise, Clarisse Machanguana, et Sue Bird, honorées en même temps qu’elle, tout en ayant une pensée pour ses clubs (Tarbes, Bourges, Ekaterinbourg, Basket Landes), la FFBB, ses coachs, ses coéquipières, ses parents et sa compagne, Kristen Mann.

« Merci pour cette distinction immense », a-t-elle glissé, particulièrement émue à la fin de son discours (visible à partir de la 9e minute sur la vidéo de la cérémonie). « C’est un honneur. Quand je vois les grands noms qui m’accompagnent, je ne peux qu’être fière d’être parmi eux. Quand je repense à mon parcours, jamais je n’aurais imaginé porter le maillot de l’équipe de France 262 fois. Mon souhait était simplement de jouer avec mes copines, de progresser chaque jour, d’être la meilleure version de moi-même. Ce parcours a été guidé simplement par l’amour du jeu. C’est un chapitre qui se termine. Cette nomination me touche énormément, me conforte dans l’idée que j’ai eu une belle carrière. Merci à tous ceux qui ont fait de moi un Hall of Famer, merci au basket. »