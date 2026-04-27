Roanne n’a pas traîné pour afficher ses ambitions. Tout juste sacrée championne d’Élite 2 après sa victoire sur le parquet de Quimper (67-81), la Chorale se projette déjà vers son retour en Betclic ELITE … avec des objectifs élevés.

Deux ans après sa descente, le club ligérien a assumé son statut de favori et retrouve donc l’élite du basket français, au terme d’une saison quasi parfaite.

Une saison maîtrisée

Avec 28 victoires au compteur et encore trois matchs à disputer, la formation du 42 a largement dominé son championnat. Réguliers, solides collectivement et capables de faire la différence dans les moments clés, les Roannais ont pris depuis plusieurs semaines les commandes d’Élite 2 pour ne plus les lâcher.

Le succès en Bretagne est venu valider définitivement cette montée, logique au vu de la constance affichée tout au long de la saison. Le club a su répondre présent dans les rendez-vous importants et imposer son statut de favori.

« On a réussi à trouver l’énergie pour considérer la descente non pas comme un échec, mais une chance de reconstruire et effacer tout ce qui n’était pas bien fait avant » avait expliqué le président Emmanuel Brochot dans les colonnes du Progrès.

Des ambitions déjà élevées pour le retour dans l’élite

Mais du côté de la Halle Vacheresse, il n’est pas question de se contenter d’un simple maintien pour l’exercice 2026/2027. Le discours est clair : Roanne veut être compétitif dès son retour en Betclic ELITE.

Le directeur sportif Zoran Cvjetkovic n’a pas caché les ambitions du club au micro de Radio SCOOP :

« Quand je suis arrivé au club, j’ai toujours dit que c’était un club qui devait être en Élite. Maintenant, on y est, c’est une bonne chose. Cette année, l’objectif était de remonter. La saison prochaine, on va vouloir jouer les play-in. Certains nous diront que c’est irréalisable pour un club qui vient de remonter, mais on veut être compétitif, à domicile comme à l’extérieur. »

Un objectif ambitieux, rarement affiché aussi tôt par un promu, qui témoigne de la confiance du club dans son projet.

Une fin de saison pour marquer encore un peu plus l’histoire

Avant de se tourner pleinement vers la Betclic ELITE, la Chorale de Roanne a encore de quoi marquer cette saison. Le cap des 30 victoires est à portée, avec la réception de Caen le 1er mai à la Halle Vacheresse, puis un derby face au SCABB le 8 mai à l’Arena Saint-Étienne Métropole et enfin le choc des titans pour la dernière à la maison contre Pau – actuellemment 2e – afin de finir en beauté devant ses supporteurs le 15 mai prochain.

L’occasion de conclure un exercice déjà réussi sur une note encore plus marquante … avant d’attaquer un nouveau défi, bien plus relevé, mais clairement assumé : exister dans l’élite, et pourquoi pas, jouer les trouble-fêtes dès la première saison.