Sitraka Raharimanantoanina (2,06 m, 25 ans) n’oubliera pas de sitôt cette 35e journée d’ELITE 2. L’intérieur de Pau-Lacq-Orthez a porté les siens vers une large victoire contre Antibes (92-71), en livrant une prestation majuscule, à la fois dominante et complète.

Dans un match longtemps accroché, le Palois a fait basculer la rencontre après la pause, incarnant parfaitement le changement de dimension affiché par l’Élan Béarnais en seconde période.

Pau renverse tout après la pause

La rencontre avait pourtant démarré sur des bases équilibrées. Pau prenait les devants dans le premier quart-temps (24-17), avant de voir Antibes réagir juste avant la mi-temps (15-23) pour virer en tête (39-40).

Mais le retour des vestiaires a été fatal aux Sharks. Pau a totalement changé de rythme, infligeant un 27-14 dans le troisième quart-temps pour reprendre le contrôle. Dans la continuité, les Béarnais ont enfoncé le clou dans le dernier acte (26-17), s’appuyant sur une domination collective nette : 45 rebonds à 39, 24 passes décisives contre 12 et une meilleure efficacité dans tous les secteurs.

Avec 34 minutes passées en tête et un écart maximal de +21, la victoire paloise ne souffre d’aucune contestation.

Sitraka Raharimanantoanina signe une performance XXL

Au cœur de cette démonstration, Sitraka Raharimanantoanina a livré un match référence : 23 points à 8/9 à 2 points, 1/1 à 3 points, 4/5 au lancer-franc, 12 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 2 contres pour 37 d’évaluation en 29 minutes. Une ligne statistique impressionnante qui en dit long sur son impact des deux côtés du terrain.

« Un match de monstre, avait salué JD Jackson, l’entraîneur des Sharks dans les colonnes de Sud Ouest. À chaque fois qu’il marquait, ça nous faisait mal. »

Une performance qui le propulse dans le top 3 de la saison

Avec ses 37 d’évaluation, Sitraka Raharimanantoanina ne s’est pas contenté de dominer la rencontre : il s’est aussi invité sur le podium des meilleures performances individuelles de la saison 2025/2026 en ELITE 2.

Seuls Thomas Cornely (41 d’évaluation) et Marcus Hammond (40) ont fait mieux cette saison. Le Palois devance ainsi plusieurs performances marquantes du championnat, confirmant la portée de sa prestation face à Antibes.

À l’échelle du championnat, cette sortie XXL marque un cap pour le numéro 22 béarnais, qui s’affirme avec ses 10,6 points et 5,1 rebonds de moyenne cette saison.

PROFIL JOUEUR Sitraka RAHARIMANANTOANINA Poste(s): Ailier Fort Taille: 206 cm Âge: 25 ans (20/01/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 10,6 #69 REB 5,1 #38 PD 1 #180

Pau envoie un message fort

Au-delà du cas individuel, cette victoire confirme la puissance de Pau-Lacq-Orthez dans cette dernière ligne droite avant les Playoffs. Capables d’élever leur niveau après la pause, les Béarnais ont montré une vraie maîtrise collective, symbolisée par la performance de leur international malgache. Le club des Pyrénées-Atlantiques a démontré qu’il faudra compter sur lui dans cette fin de saison d’ELITE 2.