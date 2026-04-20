L’Élan béarnais Pau-Lacq-Orthez a clairement changé de dimension en cette fin de saison d’ÉLITE 2. En l’espace de deux mois, le club palois a aligné 10 succès consécutifs, une série qui lui permet de s’installer durablement parmi les équipes les plus en forme du moment et dans le haut de tableau.

Une série ininterrompue

Depuis le 17 février, Pau-Lacq-Orthez impose son rythme à tous ses adversaires. Qu’il s’agisse d’équipes du ventre mou ou de concurrents directs, l’EBPLO ne tremble plus. Les victoires s’enchaînent avec autorité, souvent construites sur une base collective solide et une capacité à faire la différence dans les moments clés.

Au fil des rencontres, les Béarnais ont su allier régularité offensive et maîtrise des fins de match. Une constance qui leur permet de contrôler la majorité de leurs sorties, sans laisser place au doute, même lorsque les écarts sont serrés.

Une dynamique qui fait peur aux autres

Avec cette série de 10 victoires consécutives, Pau-Lacq-Orthez s’est imposé comme l’une des équipes les plus redoutées du championnat. Fort d’un bilan global de 23 victoires pour 10 défaites, le club béarnais s’est solidement ancré à la deuxième place, à 3 victoires de la Chorale de Roanne qui mène la danse.

En parlant de série, la Chorale avait fait encore mieux, en étant invaincue cette saison durant 12 matchs entre le 23 décembre et la 17 mars.

Un groupe de feu

L’Élan Béarnais impressionne cette année par sa puissance de feu et son altruisme. Porté par un collectif huilé, Pau s’affirme comme la 2ème meilleure attaque du championnat avec 87,6 points par match, s’appuyant sur une adresse redoutable : 48,4% au tir (1er de la ligue) et un solide 35,9% derrière l’arc. Ce jeu léché se traduit par une circulation de balle exemplaire, le club trônant à la 2ème place des passeurs avec 22 passes décisives par rencontre. Dominants physiquement, les Palois captent également 38,9 rebonds (5èmes) et font preuve d’une belle activité défensive avec 7,7 interceptions (5èmes). Cette polyvalence permet à l’équipe d’afficher une évaluation collective de 103,8, talonnant de très près le leader Roannais (104,2).

Individuellement, les cadres assument leur statut avec brio :

Thomas Cornely : Véritable métronome, il survole la division avec 7,8 passes par match, s’imposant comme le leader incontesté à la création.

Bryce Nze : Aspirateur à ballons, il se classe 3ème meilleur rebondeur du championnat avec 7,7 prises par rencontre.

Bastien Pinault : Gâchette d’élite, il est le 2ème joueur le plus prolifique à longue distance avec 2,7 tirs primés marqués par match.

Drew Thelwell : Un sniper chirurgical qui affiche une superbe réussite de 42,5% à 3 points.

Pau bombe le torse pour le sprint final

À l’approche des phases décisives, cette dynamique fait de l’EBPLO un candidat redouté. Sa forme actuelle, sa confiance collective et sa capacité à enchaîner les performances solides en font une équipe impressionnante dans ce dernier galop.

Au niveau du calendrier, mardi soir, Pau joue Blois pour un choc du haut de tableau. Par la suite la formation de Mickael Hay affrontera Antibes, Poitiers, Vichy et terminera en beauté face à … Roanne le 15 mai prochain dans l’ultime affrontement des géants.

L’ELITE 2 est passionnante cette saison !