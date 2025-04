Après la BCL et l’EuroCup, pas de MVP de l’EuroLeague pour T.J. Shorts !

T.J. Shorts n’effectuera pas un triplé extraordinaire dans l’histoire des Coupes d’Europe. Successivement élu MVP des saisons régulières 2022-2023 de BCL et 2023-2024 d’EuroCup, le meneur de jeu de Paris n’a pas été consacré pour le titre individuel suprême en EuroLeague. C’est le combo-guard du Panathinaïkos, Kendrick Nunn, qui a été désigné comme le meilleur joueur de la campagne 2024-2025 de l’EuroLeague.

T.J. Shorts devra patienter pour le MVP de l’EuroLeague

Il s’agit d’un (très) léger coût d’arrêt pour T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans), qui multiplie les consécrations individuelles depuis son arrivée à Bonn à l’été 2022. Propulsé dans une autre dimension sous les ordres de Tuomas Iisalo, le Californien a remporté les titres de MVP en Bundesliga et en Betclic ELITE, ainsi qu’en Ligue et des Champions et en EuroCup, deux compétitions européennes qu’il a remportées avec le Telekom Basket Bonn et Paris.

Et même sans son gourou finlandais, parti en NBA aux Memphis Grizzlies, T.J. Shorts a continué d’étonner tout son monde en EuroLeague. Le rookie a été élu dans le cinq majeur idéal de la compétition, au terme d’un exercice qu’il a terminé 4e meilleur marqueur et meilleur passeur, avec cinq distinctions de MVP d’une journée et le titre du joueur du mois de novembre.

Adaptation express au jeu européen pour Kendrick Nunn

Malgré cette première saison en EuroLeague de haute-volée de T.J. Shorts, qu’il va pouvoir poursuivre en playoffs contre Fenerbahçe, le MVP de la saison régulière est revenu à Kendrick Nunn (1,95 m, 29 ans). Lui aussi rookie après plusieurs saisons en NBA avec le Miami Heat notamment, le combo-guard gaucher s’est parfaitement accommodé au jeu européen avec le Panathinaïkos, à l’image d’Evan Fournier avec le rival Olympiakos.

Meilleur marqueur de l’exercice (21,1 points), il a permis à l’équipe athénienne de finir la saison au 3e rang. Ce dernière va espérer que Mathias Lessort puisse revenir le plus rapidement possible afin d’aider le Panathinaïkos à aller chercher le titre le plus important de la saison, l’EuroLeague.