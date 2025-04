Les joueurs de Paris courtisés : Jantunen dans le viseur de Fenerbahçe, Shorts et Ward ciblés par l’Olympiakos

Pour sa première saison en EuroLeague, le Paris Basketball fait sensation. Quart-de-finaliste après avoir sorti l’ogre madrilène, le club de la capitale suscite l’admiration… et attire les convoitises. D’après plusieurs sources européennes, certains cadres de l’équipe font déjà l’objet d’approches en vue de la saison prochaine.

Jantunen courtisé par Fenerbahçe, Shorts et Ward suivis par l’Olympiakos

Auteur d’une campagne solide avec 8 points et 5 rebonds de moyenne, Mikael Jantunen (2,04 m, 25 ans ce dimanche) s’est imposé comme une valeur sûre dans la rotation de Tiago Splitter. Sa polyvalence et son efficacité à 3-points (40%) ne sont pas passées inaperçues. Selon le média espagnol Encestando, le Fenerbahçe aurait pris une longueur d’avance dans le dossier de l’ailier-fort finlandais, devançant le Real Madrid et la Virtus Bologne. Coïncidence ou stratégie de déstabilisation ? Le timing interroge, alors que le club turc affrontera Paris en quart de finale.

Fenerbahce, in talks with Jantunen, I was informed.

🏀El Fenerbahce avanza en el fichaje de Jantunen para adelantarse al Real Madrid, la Virtus y otros equipos que siguen al ala-pívot

➡️https://t.co/FVpVLsHzsJ pic.twitter.com/wSqxjamg0f — www.encestando.es (@webEncestando) April 17, 2025

Mais Jantunen n’est pas le seul joueur parisien à être sur les tablettes des cadors européens. L’insider italien Alessandro Luigi Maggi a révélé que l’Olympiakos travaillerait pour enrôler le duo T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans) – Tyson Ward. Le meneur américano-macédonien, étincelant toute la saison, est très sollicité, y compris par le Dubaï BC. L’intérêt pour Tyson Ward (1,98 m, 27 ans) n’est pas nouveau non plus : l’ailier séduit par son activité des deux côtés du terrain.

👀 Olympiacos working to land Paris Basketball’s duo TJ Shorts & Tyson Ward 🔴⚪️ 🧳 Shaquielle McKissic could leave Piraeus — he’s a strong candidate for Dusko Ivanovic’s Virtus Bologna 🇮🇹 pic.twitter.com/ZWk4bgKdtu — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) April 17, 2025

Le succès du Paris Basketball, équipe surprise de la saison, pourrait donc avoir des répercussions dès cet été, avec une vague de sollicitations qui s’annonce intense. Il faudra aux dirigeants parisiens se montrer convaincants pour retenir leurs talents… ou anticiper un profond renouvellement.