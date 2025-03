Le Dubaï BC veut passer un cap la saison prochaine, avec T.J. Shorts ?

T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans) pourrait-il quitter Paris pour rejoindre le club montant du Dubaï BC ? Le club émirati, engagé cette saison en Ligue adriatique (ABA Liga) et déjà bien classé, ambitionne de rejoindre l’EuroLeague à court terme. Pour cela, il multiplie les pistes de recrutement prestigieuses. Parmi les noms qui circulent, celui du meneur américano-macédonien du nord apparaît désormais dans les rumeurs de transfert, suite à un tweet de l’insider italien de BasketInside360 Matteo Andreani.

Dubai BC strongly wants to join EuroLeague soon.

Dubai will strongly pursue the next market with names like Vasilije Micic and TJ Shorts on the list.#Dubai #EuroLeague #Transfers

