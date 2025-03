Boutsiele et Dubaï dominent le Partizan Belgrade

Dubaï Basketball vient d’enchaîner une sixième victoire de suite en Ligue adriatique (ABA Liga) dans sa Coca-Cola Arena. Après avoir battu des équipes de seconde zone, la nouvelle formation émiratie a cette fois battu le leader et pensionnaire de l’EuroLeague, le Partizan Belgrade.

Jerry Boutsiele se montre

Bien partis, Klemen Prepelic (11 points, 5 rebonds et 6 passes décisives) & co menaient 26 à 14 après un quart-temps. Devant le PDG de l’EuroLeague Paulius Motiejunas, ils ont fait la course en tête au score pour finalement s’imposer 80 à 72. En sortie de banc, Jerry Boutsiele a apporté 10 points à 5/8 aux tirs et 5 rebonds. Toutefois, il a été limité à 21 minutes de jeu à cause de ses 5 fautes.

Au classement, Dubaï se retrouve seul troisième avec 18 victoires et 5 défaites, juste devant l’autre formation évoluant en Ligue adriatique et EuroLeague, l’Étoile Rouge de Belgrade (17-5). Le Partizan, qui a aligné Frank Ntilikina ce lundi soir (, se fait rejoindre à la première place par le Buducnost Podgorica (20 victoires et 3 défaites).