Bientôt l’heure du choix pour Nadir Hifi : Monaco et d’autres clubs européens sur le coup, Paris veut le garder

Il y a deux ans, lorsque Nadir Hifi (1,85 m, 22 ans) plantait un gros shoot, c’était pour rapprocher l’ESSM Le Portel d’un maintien en Betclic ÉLITE. Désormais, c’est plutôt pour qualifier le Paris Basketball en playoffs de l’EuroLeague, crucifiant le club le plus titré du continent, le Real Madrid, devant les yeux de toute l’Europe du basket.

Un shoot qui ne va pas diminuer la cote de Nadir Hifi, loin de là, alors qu’une clause de sortie peut lui permettre de se défaire de sa dernière année de contrat avec Paris, lui qui avait signé trois ans en 2023. Ce mercredi, le compte Eurodevotion a ainsi fait fuiter l’information d’un accord imminent avec l’AS Monaco.

Contacté, l’agent du Rising Star de l’EuroLeague, Olivier Mazet, a démenti toute signature actée avec la Roca Team. Il a cependant confirmé les discussions avec le club de la Principauté, intéressé de (très) longue date par le profil du scoreur alsacien.

« Pas de position fixe et arrêtée »

Toutefois, l’AS Monaco n’est pas seule sur le dossier. Rien que cette semaine, Olivier Mazet indique avoir reçu trois offres revalorisées : une émanant du Paris Basketball, qui ne laissera pas partir sa pépite si facilement, et deux venant d’équipes EuroLeague de bon standing.

« On n’a pas pris de position fixe et arrêtée, on n’a rien acté avec qui que ce soit », assure Mazet, tout en ajoutant qu’une décision devrait être prise prochainement.