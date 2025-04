Nadir Hifi, premier Français élu meilleur jeune de la saison d’EuroLeague

Pour sa première saison en EuroLeague, Nadir Hifi (1,85 m, 22 ans) a non seulement aidé le Paris Basketball à se qualifier pour le play-in, mais il a surtout marqué les esprits au point d’être sacré meilleur jeune (Rising Star) de la saison 2024-2025. Une distinction individuelle historique pour le jeune arrière, premier joueur français à recevoir ce trophée depuis sa création.

Paris’s Nadir Hifi is the 2024–25 EuroLeague Rising Star 🏆

The 22-year-old, 'Prince of Paris' lit up his debut season, leading all eligible players in scoring while helping Paris reach the postseason. He’s also the first French player to win the award. 🇫🇷🔥

Hifi averaged 14.7… pic.twitter.com/32GeuVUzvD

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 15, 2025