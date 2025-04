Un club aux 21 finales d’EuroLeague d’un côté, le rookie Paris de l’autre : « Le match le plus important de la saison ! »

Alors que sa première campagne en EuroLeague est déjà réussie, le Paris Basketball peut l’embellir encore plus ce mardi soir (à 21h) avec une première chance de se qualifier directement pour les playoffs.

Mais pour cela, l’équipe de Tiago Splitter devra écarter un mastodonte du basket européen : le Real Madrid. Un chiffre pour illustrer la différence de statut entre les deux clubs : le Real a disputé plus de finales EuroLeague (21, dont 11 titres) que Paris n’y a gagné de matchs (19 en une seule saison). Sauf que cette différence de prestige n’importera plus au moment de se disputer l’avant-dernier billet pour la phase finale sur le parquet.

« On va voir qui est le meilleur ! »

« On s’est affronté il y 10 jours », rappelle Nadir Hifi, qui avait marqué 23 points en 21 minutes lors de la courte défaite parisienne à la Movistar Arena (104-105). « On sait comment ils jouent. On sait que c’est le Real Madrid : un gros club, avec des joueurs très talentueux, mais c’est un match de playoffs. On a fait une très bonne saison, eux aussi, on termine un peu à la même place, on va maintenant voir qui est le meilleur. »

Parti en jet privé lundi vers la capitale espagnole, avec tous ses absents récents (Maodo Lô, Daulton Hommes, Mathis Dossou-Yovo et Leon Kratzer), le Paris Basketball n’a pu avoir qu’une préparation minimaliste, après n’avoir appris l’identité de son adversaire, devant la télévision (ou pas, pour certains), vendredi soir… « On n’a pas trop le temps de s’entraîner », pointe le coach Tiago Splitter. « En gros, on ne fait que des séances vidéos. On jouait samedi à Bourg, on était off dimanche, on a eu une séance lundi avant de s’envoler pour Madrid. »

Fanny en saison régulière face aux Merengues, le néophyte parisien ne partira pas favori en Espagne, mais ne sera pas sans filet, grâce à sa 8e place, qui lui assure une deuxième balle de playoffs vendredi à domicile face au vainqueur du duel Étoile Rouge – Bayern Munich en cas de défaite à Madrid.

Douze victoires d’affilée pour le Real !

« Mais il faut être suffisamment intelligent pour se concentrer seulement sur le Real », prévient Tiago Splitter. ‘Ils sont sur une grosse série (douze victoires de rang, ndlr) mais on avait très bien joué contre eux début avril. On sait qu’ils seront prêts. Ce sera le match le plus important de notre saison ! » Du moins, seulement pour l’instant… « Si on gagne à Madrid, il y a en aura d’autres encore plus importants ensuite », se délecte d’avance Nadir Hifi…