Sauf rebondissement, Nicolas Lang va disputer sa dernière saison avec le Limoges CSP, en débutant par un déplacement à Chalon-sur-Saône ce samedi à 18 heures. En fin de contrat l’été prochain, le shooteur de 36 ans l’a confirmé dans un entretien passionnant, paru ce vendredi dans Le Populaire du Centre.

Une probable fin de cycle que le capitaine limougeaud, qui ne s’imaginait pas rester huit ans en Haute-Vienne, aborde avec une envie intacte.

« Je suis un grand garçon. J’arrive à la fin d’un contrat, ça fait huit ans. Je pense que c’est un cycle, d’un point de vue familial aussi. Dans ce milieu, il ne faut jamais dire jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais pour moi, dans ma vie personnelle, tout va dans ce sens-là. (...) J’ai toujours eu beaucoup d’envie en abordant les saisons, mais là, quand tu sais que c’est la fin d’un cycle, la fin d’une période de ta vie, tu veux bien finir. Tu te souviens souvent de la fin, donc tu as envie qu’elle soit belle », a partagé l’intéressé au journal local, sans préciser s’il se voit jouer encore une ou plusieurs saisons. Lui qui a notamment rejoint le projet de Mulhouse, en parallèle de sa carrière professionnelle, en 2025.

Pas de regrets à Limoges

C’est à Limoges que Nicolas Lang a connu ses plus belles années sportives. Alors qu’il n’avait jamais dépassé la barre des 10 points de moyenne sur une saison complète en Betclic Elite à Chalon-sur-Saône, Paris-Levallois, Villeurbanne et Strasbourg, l'Alsacien n’est jamais repassé sous cette barre depuis son arrivée en 2019.

Avec le CSP, il s’est installé comme l’un des scoreurs les plus fiables du championnat de France. L’international tricolore (16 sélections) détient d’ailleurs le record du nombre de 3-points inscrits dans l’histoire de la Betclic ÉLITE depuis novembre 2024.

Nicolas Lang Poste : Arrière, Ailier

Taille : 196 cm

Âge : 36 ans

Nationalité : France

Club : Limoges Stats 2025-2026 / Betclic ELITE Statistiques du joueur pour la saison PTS 12,3 #33 REB 1,5 #194 PD 2,6 #59



Sur ses sept premières saisons au club, le natif de Mulhouse ne nourrit donc pas de regret, sauf peut-être un. « S’il y en avait vraiment un, ce serait l’année avec Massimo (Cancellieri, en 2021-2022). Si on avait pu garder un noyau dur de cette équipe, on aurait pu construire sur quelque chose qui avait déjà plutôt bien marché. Au final, on est quasiment reparti de zéro. C’est le seul truc. Mais en soi, tu ne sais jamais. Si ça se trouve, on aurait fait ça et ça aurait été encore pire. C'est pour cela que j’ai rarement des regrets. »

Un projet ambitieux au Limoges CSP

Propriétaire du Limoges CSP, Lionel Péluhet poursuit cette année la mise en action d'un plan ambitieux pour permettre à son club de retrouver son glorieux passé, avec par exemple l’étude de l’édification d'une Arena de 8 000 places.

Sur le plan sportif, le club limougeaud espère retrouver la Coupe d’Europe dès la saison prochaine et a bâti un effectif expérimenté, avec notamment quatre internationaux trentenaires (Albicy, Labeyrie, Invernizzi, et donc Lang), pour cette saison. C'est bien, mais le capitaine limougeaud ne veut pas aller trop vite en besogne.

« (Le projet) donne envie, mais j'attends aussi de voir. J’ai joué dans des équipes où tout le monde était optimiste et où rien ne s'est passé comme prévu. J'ai aussi connu des situations où tu ne sais pas trop ce qui va se passer et, finalement, tout s'est aligné. On ne peut pas vraiment le savoir à l’avance. (...) Les gens adorent les promesses. C’est comme si on se regardait dans les yeux en disant : "Oui, on va le faire, allez, on va le faire !" et que tout allait s’aligner. La vie, ce n’est pas un film. Surtout le sport. »

L’équipe d’Arnaud Tessier aura tout de même un avantage cette année : celui de ne pas multiplier les compétitions pour se concentrer sur son objectif de retrouver les play-offs.