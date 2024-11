Nicolas Lang devient le meilleur marqueur à 3-points de l’histoire de la Betclic ÉLITE

Il ne fallait qu’un panier à 3-points ce vendredi pour que Nicolas Lang (1,96 m, 34 ans) ne devienne le meilleur marqueur à 3-points de l’histoire de la Betclic ÉLITE. Alors forcément, cela n’a pas traîné, avec un shoot longue distance dès la 3e minute de jeu.

Le 756e shoot à 3️⃣ points rentré en #BetclicELITE pour Nicolas Lang qui devient le meilleur marqueur all-time derrière l'arc de cercle 🥹 @limogescsp @DAZN_FR pic.twitter.com/HLMNEoawi0 — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) November 1, 2024

Ainsi, Nicolas Lang est devenu le joueur le plus prolifique au nombre de tirs à 3-points inscrits dans l’histoire de la Betclic ELITE sous l’ère LNB (créée en 1987). Contre l’Élan Chalon, le club qui l’a lancé en pro, il a dépassé Eric Micoud et ses 755 tirs extérieurs plantés durant les années 90 et 2000.

💫 Un moment historique dans l'histoire de la LNB ! 👑 Nicolas Lang devient le recordman all time à 3 PTS du championnat. 🤯 Match interrompu pour célébrer cet accomplissement exceptionnel face à son club formateur.#BetclicELITE@limogescsp pic.twitter.com/x7VYKWblH4 — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) November 1, 2024

Le tir de Nicolas Lang à travers les années