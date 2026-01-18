Recherche
EuroLeague

Kostas Sloukas rejoint Nick Calathes dans un cercle très fermé de l'histoire de l'EuroLeague… en attendant Mike James ?

EUROLEAGUE - La légende grecque Kostas Sloukas rentre un peu plus dans l'histoire de la plus grande compétition européenne. Le meneur a franchi le cap des 2000 passes décisives, que seul Mike James peut espérer approcher à l'heure actuelle.
00h00
Kostas Sloukas rejoint Nick Calathes dans les livres d’histoire de l’EuroLeague.

Crédit photo : Sébastien Grasset

Du haut de ses 36 ans, Kostas Sloukas fait encore parler bien plus que des vieux restes sous le maillot du Panathinaïkos Athènes. Encore auteur de 5 passes décisives lors de la défaite à Munich jeudi 15 janvier, le meneur a franchi la barre symbolique des 2000 offrandes en EuroLeague. Un cercle extrêmement fermé, seulement atteint par son compatriote Nick Calathes (1,96 m, 36 ans).

Kostas SLOUKAS
Kostas SLOUKAS
8
PTS
3
REB
5
PDE
Logo EuroLeague
BAY
85 78
PAN

LIRE AUSSI

Un cap de plus dans une carrière historique

La carrière européenne de Kostas Sloukas a débuté il y a près de 15 ans, lors de la saison 2011-2012, sous le maillot de l’Olympiakos. C’est justement avec le club du Pirée qu’il remporté ses deux premières campagnes d’EuroLeague, lors du back-to-back en 2012 et 2013. Deux autres trophées suivront, l’un en 2017 avec le Fenerbahçe, et le dernier en date au Panathinaïkos en 2024 au terme d’un Final Four dont il est élu MVP.

PROFIL JOUEUR
Kostas SLOUKAS
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 190 cm
Âge: 36 ans (15/01/1990)

Nationalités:

logo greece.jpg
Stats 2025-2026 / Esake
PTS
5,6
#124
REB
2
#128
PD
5,3
#6
LIRE AUSSI

Fort scoreur, sa longévité au très haut niveau lui a aussi permis de montrer des qualités de passeur croissantes au fil des saisons. De 1,6 passe de moyenne dans la quête de sa première EuroLeague en 2011-2012, Sloukas est aujourd’hui passé à 5,5 par match cette saison, avec un pic à 6,1 en 2019-2020.

Mike James en approche ?

Au total, le meneur grec culmine désormais à 2003 passes décisives, série en cours, rejoignant le club des 2000 que seul Nick Calathes a jusqu’ici atteint. Son pendant du Partizan Belgrade est relativement loin devant, avec 2182 unités. Si les deux vétérans vont encore continuer à faire augmenter leurs totaux, la question est désormais de savoir : qui pourrait les rejoindre ?

La réponse la plus proche se trouve à Monaco, avec l’Américain Mike James (1,85 m, 35 ans), 4e meilleur passeur de l’histoire de l’EuroLeague avec 1657 passes. Il resterait donc 343 offrandes au natif de Portland avant de rejoindre le club très select, pas une mince affaire. Mais le Monégasque peut déjà décemment viser le podium du classement, en supplantant l’Espagnol Sergio Rodriguez dont le compteur est définitivement bloqué à 1874, soit 217 de plus que James. Une chose est certaine, tous continuent de laisser une trace indélébile dans l’histoire de la plus grande compétition européenne.

LIRE AUSSI

olympiakos72
Qu elle grand joueur ce Kostas sloukas
Répondre
(0) J'aime
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
