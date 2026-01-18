Kostas Sloukas rejoint Nick Calathes dans un cercle très fermé de l’histoire de l’EuroLeague… en attendant Mike James ?

Du haut de ses 36 ans, Kostas Sloukas fait encore parler bien plus que des vieux restes sous le maillot du Panathinaïkos Athènes. Encore auteur de 5 passes décisives lors de la défaite à Munich jeudi 15 janvier, le meneur a franchi la barre symbolique des 2000 offrandes en EuroLeague. Un cercle extrêmement fermé, seulement atteint par son compatriote Nick Calathes (1,96 m, 36 ans).

History made! ☘️ Kostas Sloukas reaches 2,000 assists in EuroLeague action. Another incredible milestone for our captain! 🫡 2,000 assists of vision, leadership, and elite playmaking at the highest level!#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/sTDgqx666O — Panathinaikos BC (@Paobcgr) January 15, 2026

Un cap de plus dans une carrière historique

La carrière européenne de Kostas Sloukas a débuté il y a près de 15 ans, lors de la saison 2011-2012, sous le maillot de l’Olympiakos. C’est justement avec le club du Pirée qu’il remporté ses deux premières campagnes d’EuroLeague, lors du back-to-back en 2012 et 2013. Deux autres trophées suivront, l’un en 2017 avec le Fenerbahçe, et le dernier en date au Panathinaïkos en 2024 au terme d’un Final Four dont il est élu MVP.

PROFIL JOUEUR Kostas SLOUKAS Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 190 cm Âge: 36 ans (15/01/1990) Nationalités: Stats 2025-2026 / Esake PTS 5,6 #124 REB 2 #128 PD 5,3 #6

Fort scoreur, sa longévité au très haut niveau lui a aussi permis de montrer des qualités de passeur croissantes au fil des saisons. De 1,6 passe de moyenne dans la quête de sa première EuroLeague en 2011-2012, Sloukas est aujourd’hui passé à 5,5 par match cette saison, avec un pic à 6,1 en 2019-2020.

Mike James en approche ?

Au total, le meneur grec culmine désormais à 2003 passes décisives, série en cours, rejoignant le club des 2000 que seul Nick Calathes a jusqu’ici atteint. Son pendant du Partizan Belgrade est relativement loin devant, avec 2182 unités. Si les deux vétérans vont encore continuer à faire augmenter leurs totaux, la question est désormais de savoir : qui pourrait les rejoindre ?

La réponse la plus proche se trouve à Monaco, avec l’Américain Mike James (1,85 m, 35 ans), 4e meilleur passeur de l’histoire de l’EuroLeague avec 1657 passes. Il resterait donc 343 offrandes au natif de Portland avant de rejoindre le club très select, pas une mince affaire. Mais le Monégasque peut déjà décemment viser le podium du classement, en supplantant l’Espagnol Sergio Rodriguez dont le compteur est définitivement bloqué à 1874, soit 217 de plus que James. Une chose est certaine, tous continuent de laisser une trace indélébile dans l’histoire de la plus grande compétition européenne.