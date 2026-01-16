Recherche
EuroLeague

Première en EuroLeague rêvée pour Nando de Colo avec Fenerbahçe : meilleur marqueur de son équipe dans une victoire

EuroLeague - Deux semaines après son dernière match avec l'ASVEL, Nando de Colo a effectué son premier match sur les parquets d'EuroLeague avec le Fenerbahçe. Il a mérité les louanges de tout le monde en marquant 16 points dans la victoire des siens contre Valence (82-79).
00h00
Résumé
Écouter
Première en EuroLeague rêvée pour Nando de Colo avec Fenerbahçe : meilleur marqueur de son équipe dans une victoire

De Colo en jaune et noir : un sentiment de déjà vu…

Crédit photo : Fenerbahçe Beko

Le 30 décembre, un Nando de Colo (1,95 m, 38 ans) héroïque donnait sur un plateau la victoire à l’ASVEL contre Paris avec trois tirs à 3-points ultra-clutchs. Son dernier match avec le maillot villeurbannais restera dans les mémoires. Et voilà qu’à peine deux semaines plus tard, le maestro tricolore dispute son premier match d’EuroLeague sous ses nouvelles – et anciennes – couleurs du Fenerbahçe. Et le changement d’environnement ne lui a rien fait perdre de sa superbe. Sa première sortie européenne est en effet une réussite individuelle, qui s’est en plus assortie d’une victoire des champions en titre. Il a été ovationné à son entrée sur le parquet, et à la fin du match.

« Une légende de l’EuroLeague »

« C’est super d’ajouter une légende de l’EuroLeague à l’équipe. Il nous aide à organiser notre attaque, il marque et fait des passes… Ce n’est que le début avec lui » déclarait après la rencontre auprès de l’EuroLeague TV Wade Baldwin (11 points, 20 d’évaluation), faisant les louanges de son nouveau coéquipier. Il faut dire que Nando de Colo a bel et bien pesé sur la victoire des Turcs à domicile contre un autre cador de l’EuroLeague et ancien club du Français, Valence. Celle-ci s’est jouée de justesse (82-79), face à une équipe espagnole qui n’a rien lâché jusqu’au bout et a tenté un comeback. Et comme face à Paris, De Colo a été clutch avec 4 points dans les deux dernières minutes.

– Journée 22

Au total, sa ligne statistique est belle et même supérieure au scoring à ce qu’il faisait à l’ASVEL. Il termine meilleur marqueur de son équipe avec 16 points à 4/9 aux tirs (dont 2/5 à 3-points), 1 rebond et 3 passes décisives, pour 15 d’évaluation en 22 minutes. Une ligne propre, comme à son habitude, même s’il a tout de même raté un lancer-franc (6/7, 65/67 sur la saison), ce dont s’est moqué en rigolant son coach Sarunas Jasikevicius : « C’est une bonne chose que Nando ait raté un lancer-franc, grâce à ça je pourrai peut-être le rattraper en pourcentage de réussite (92,3% contre 93,3%). »

Nando DE COLO
Nando DE COLO
16
PTS
1
REB
3
PDE
Logo EuroLeague
FEN
82 79
VAL

« Très heureux d’être de retour »

Les sourires étaient de mise chez les Turcs, qui se relèvent de la défaite à Dubaï la semaine dernière. Y compris chez Nando de Colo, qui vivait son deuxième match avec l’équipe (13 points et 4 passes décisives ce week-end contre Bahcesehir : « Je suis très heureux d’être de retour, et bien sûr, je suis particulièrement content de notre victoire. Je pense qu’on a réalisé une solide performance aujourd’hui. Comme je l’ai dit avant le match, c’était important pour nous de suivre les consignes de l’entraîneur. Bien sûr, nous on n’a pas été parfaits à chaque instant du match, mais vous savez à quel point Valence est une équipe talentueuse. Malgré cela, on est restés concentrés, focalisés sur nos objectifs, et je pense qu’on a mérité de gagner. » De quoi permettre aux Turcs de passer devant au classement (4e) leurs adversaires espagnols du soir (5e).

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
