Première en EuroLeague rêvée pour Nando de Colo avec Fenerbahçe : meilleur marqueur de son équipe dans une victoire

Le 30 décembre, un Nando de Colo (1,95 m, 38 ans) héroïque donnait sur un plateau la victoire à l’ASVEL contre Paris avec trois tirs à 3-points ultra-clutchs. Son dernier match avec le maillot villeurbannais restera dans les mémoires. Et voilà qu’à peine deux semaines plus tard, le maestro tricolore dispute son premier match d’EuroLeague sous ses nouvelles – et anciennes – couleurs du Fenerbahçe. Et le changement d’environnement ne lui a rien fait perdre de sa superbe. Sa première sortie européenne est en effet une réussite individuelle, qui s’est en plus assortie d’une victoire des champions en titre. Il a été ovationné à son entrée sur le parquet, et à la fin du match.

Back on the hardwood I @NandoDeColo welcome back 🥶 pic.twitter.com/bOcC6USalk — EuroLeague (@EuroLeague) January 16, 2026

« Une légende de l’EuroLeague »

« C’est super d’ajouter une légende de l’EuroLeague à l’équipe. Il nous aide à organiser notre attaque, il marque et fait des passes… Ce n’est que le début avec lui » déclarait après la rencontre auprès de l’EuroLeague TV Wade Baldwin (11 points, 20 d’évaluation), faisant les louanges de son nouveau coéquipier. Il faut dire que Nando de Colo a bel et bien pesé sur la victoire des Turcs à domicile contre un autre cador de l’EuroLeague et ancien club du Français, Valence. Celle-ci s’est jouée de justesse (82-79), face à une équipe espagnole qui n’a rien lâché jusqu’au bout et a tenté un comeback. Et comme face à Paris, De Colo a été clutch avec 4 points dans les deux dernières minutes.

Au total, sa ligne statistique est belle et même supérieure au scoring à ce qu’il faisait à l’ASVEL. Il termine meilleur marqueur de son équipe avec 16 points à 4/9 aux tirs (dont 2/5 à 3-points), 1 rebond et 3 passes décisives, pour 15 d’évaluation en 22 minutes. Une ligne propre, comme à son habitude, même s’il a tout de même raté un lancer-franc (6/7, 65/67 sur la saison), ce dont s’est moqué en rigolant son coach Sarunas Jasikevicius : « C’est une bonne chose que Nando ait raté un lancer-franc, grâce à ça je pourrai peut-être le rattraper en pourcentage de réussite (92,3% contre 93,3%). »

🔍 15 verimlilik puanı pic.twitter.com/9vz4KkvPHK — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) January 16, 2026

« Très heureux d’être de retour »

Les sourires étaient de mise chez les Turcs, qui se relèvent de la défaite à Dubaï la semaine dernière. Y compris chez Nando de Colo, qui vivait son deuxième match avec l’équipe (13 points et 4 passes décisives ce week-end contre Bahcesehir : « Je suis très heureux d’être de retour, et bien sûr, je suis particulièrement content de notre victoire. Je pense qu’on a réalisé une solide performance aujourd’hui. Comme je l’ai dit avant le match, c’était important pour nous de suivre les consignes de l’entraîneur. Bien sûr, nous on n’a pas été parfaits à chaque instant du match, mais vous savez à quel point Valence est une équipe talentueuse. Malgré cela, on est restés concentrés, focalisés sur nos objectifs, et je pense qu’on a mérité de gagner. » De quoi permettre aux Turcs de passer devant au classement (4e) leurs adversaires espagnols du soir (5e).