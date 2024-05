Kostas Sloukas nommé MVP du Final Four 2024

Kostas Sloukas (1,90 m, 34 ans) a été nommé MVP du Final Four 2024 après la victoire du Panathinaïkos Athènes en finale de l’EuroLeague, contre le Real Madrid.

Arrivé l’été dernier de l’Olympiakos, le meneur grec n’a rien manqué dans le champ sur la finale. Auteur de 22 points à 6/6 aux tirs (dont 4/4 à 3-points), Kostas Sloukas a notamment réussi deux tirs primés de suite dans le dernier quart-temps quand le Real Madrid est passé en défense. De quoi repousser les tenants du titre et filer vers le septième titre en EuroLeague pour le Panathinaikos, et son quatrième pour lui après ceux de 2012, 2013 et 2017.