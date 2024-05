Le Panathinaikos Athènes remporte sa première EuroLeague depuis 14 ans !

Le Panathinaikos Athènes est de retour sur le toit de l’Europe ! 14 ans après son dernier titre, le club grec a remporté sa septième EuroLeague en venant à bout du Real Madrid dans une magnifique finale à Berlin.

Au fond du classement la saison passée (17e sur 18), le Panathinaikos Athènes a bénéficié de l’investissement financier conséquent de son richissime propriétaire Dimitris Giannakopoulos pour monter une équipe des plus compétitives. Moins d’un an après, la formation de Mathias Lessort a dominé le Real Madrid en finale pour parvenir à ses fins. C’est la troisième EuroLeague remportée par le coach Ergin Ataman en quatre saisons.

Le Panathinaikos cadenasse le Real : 36 points encaissés au premier quart-temps, 7 au troisième

Pourtant, la rencontre avait mal commencé pour les Athéniens. Sûr de son basket, lancé par le jeune Eli Ndiaye (auteur des 8 premiers points de son équipe), titulaire surprise, le Real Madrid avait marqué la bagatelle de 36 points sur le seul premier quart-temps. Malgré la sortie rapide pour 2 fautes de Walter Taveres, les hommes de Chus Mateo déroulait leur collectif offensif avec un bon Vincent Poirier (10 d’évaluation au moment de sa deuxième faute, sur Mathias Lessort). Seulement, la troisième meilleure défense de l’EuroLeague, poussé par son public nombreux et bruyant, a repris le dessus. Petit à petit, les Grecs sont revenus. Ils ont ainsi réduit de moitié le nombre de points encaissés dans le deuxième quart-temps (18) pour rentrer aux vestiaires à -5 (49-54) sur un panier de Kostas Sloukas. De quoi faire un peu plus danser et chanter la marée verte.

A movie 🍿 pic.twitter.com/iC0mUwmLc5 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 26, 2024

Sur sa lancée, le Panathinaïkos a complètement pris le dessus. Profitant également de la maladresse madrilène, alors que l’attaque du Real avait réussi à trouver de nombreux tirs ouverts, la formation grecque n’a encaissé que 7 points dans le seul troisième quart-temps. « On a probablement trop tiré de l’extérieur », a regretté Chus Mateo, le coach vaincu. « On aurait du plus jouer à l’intérieur, notamment pour Eddy (Tavares). On aurait du créer en passant la balle de l’intérieur à l’extérieur, plus que bouger la balle seulement en périphérie. Il faut avoir plus de discipline. » La défense de zone, qui avait considérablement gêné l’Olympiakos lors de la finale 2023 à Kaunas, aurait pu permettre de changer le momemtum. Mais Kostas Sloukas, nommé MVP du Final Four (24 points à 6/6 aux tirs et 8/9 aux lancers francs, 31 d’évaluation en 25 minutes), a trouvé à lui seul la solution en plantant deux gros paniers à 3-points. Les deux banderilles de Sergio Llull en réponse n’y ont rien changé : c’est bien le Panathinaikos qui est allé chercher le titre de champion d’Europe, avec 15 points d’avance qui plus est (95-80) !

Après la FIBA Europe Cup et l’EuroCup, l’EuroLeague pour Mathias Lessort !

Vainqueur de la FIBA Europe Cup en 2017 avec Nanterre puis de l’EuroCup en 2021 à Monaco, Mathias Lessort a remporté la reine des compétitions européenne : l’EuroLeague ! Auteur de 17 points à 5/9 aux tirs, 6 rebonds, 1 passe décisive et 10 fautes provoquées pour 22 d’évaluation en 33 minutes, le pivot français n’est pas passé à côté de sa première finale d’EuroLeague. À 28 ans, l’enfant du Morne-Vert est le neuvième Français à remporter ce titre au 21è siècle. De quoi fondre en larmes après le buzzer final.

The emotion of becoming a CHAMPION 🏆 👏 It means MORE! #F4GLORY pic.twitter.com/K7MJUm2HoP — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 26, 2024

