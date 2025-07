Elena Zemoura signe à Chartres pour 2025-2026

Le C’Chartres Métropole Basket Féminin continue de se renforcer en vue de la saison prochaine avec l’arrivée d’Elena Zemoura (1,84 m, 21 ans), rapporte L’Écho Républicain. L’ailière française devient la cinquième recrue officielle du club, après Kekelly Elenga, Yvanna Enjolvy, Assitan Koné et Jessica Mavambou.

Un profil prometteur malgré les blessures

Passée par le centre de formation de Lattes-Montpellier, Elena Zemoura possède déjà une solide expérience malgré son jeune âge. Entre 2021 et 2024, elle a évolué en LF2 avec le club héraultais, compilant des moyennes de 1 point et 0,5 rebond sur trois saisons. Elle a participé aux compétitions européennes avec 12 matches d’EuroLeague et 16 d’EuroCup à son actif.

Cependant, son parcours a été marqué par une grave blessure en novembre 2022. Une rupture du ligament antérieur du genou accompagnée d’une fissure du ménisque l’a contrainte à rester éloignée des terrains durant près de dix mois. Cette épreuve l’a menée à faire le choix de descendre en LF2 avec Aulnoye la saison passée pour retrouver du temps de jeu et de la confiance.

Une expérience internationale remarquable

Au niveau international, Elena Zemoura s’est distinguée en équipes de France jeunes. Capitaine de la sélection U18, elle a également décroché le titre de championne d’Europe U20 en 2024. Son expérience s’étend même au 3×3, discipline dans laquelle elle a représenté l’équipe de France U21 puis l’équipe de France A.

À Chartres, l’ailière devra se battre pour obtenir du temps de jeu, notamment face à Clarisse Legrand, récemment prolongée au même poste. Sa polyvalence constitue néanmoins un atout, puisqu’elle peut également évoluer au poste 4, rôle qu’elle occupait principalement à Aulnoye.

Le recrutement du C’Chartres MBF s’effectue dans un contexte particulier, le club étant toujours dans l’attente d’un éventuel repêchage en Wonderligue suite à la rétrogradation confirmée de Tarbes par la FFBB. Cette incertitude complique la planification, mais n’empêche pas les dirigeants chartrains de poursuivre la construction de leur effectif autour d’un noyau prometteur.