LeBron James poussé vers la sortie par les Lakers ?

Le départ de LeBron James des Lakers pourrait avoir été davantage subi que prévu par la franchise californienne. Alors que le quadruple champion NBA a décidé de rejoindre les Sixers pour tenter de décrocher une nouvelle bague, les Lakers ne l’auraient contacté qu’une seule fois avant que le Chosen One ne leur annonce sa décision de partir.

LeBron James plongé dans le flou

Selon Jovan Buha, spécialiste de la franchise californienne, L.A. n’aurait pas réellement cherché à retenir LBJ durant l’intersaison. Le journaliste affirme que ce manque d'intérêt aurait pu être perçu par le King comme le signe avant coureur d'une rupture.

Si plusieurs rapports indiquaient que LeBron James souhaitait surtout rejoindre une équipe immédiatement compétitive, la réalité semble plus complexe et l'absence de communication aurait également joué dans la décision de l'ancien des Cavaliers.

LeBron James Poste : Ailier

Taille : 203 cm

Âge : 41 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Los Angeles Lakers Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 21,2 #30 REB 6,2 #74 PD 7,3 #11

« Les deux parties n'ont pas discuté avant que LeBron ne les informe de son départ. Donc, si vous êtes LeBron, les Lakers n'ont pas dit explicitement : "On ne veut plus de toi", mais ils l'ont en quelque sorte sous-entendu en ne l'appelant pas », révèle Jovan Buha, incitant ainsi le futur Hall of Famer à se trouver un nouveau point de chute.

LeBron James au chevet de Joel Embiid

Dès lors, la piste Philadelphie s'est ouverte à LeBron James. Quelques semaines plus tôt, le King expliquait que la perspective de rejoindre la Pennsylvanie n'avait eu de valeur à ses yeux qu'au moment du trade de Jaylen Brown. Mais hier, le quadruple champion NBA en a rajouté une couche et a fait part d'une autre motivation personnelle : aider Joel Embiid à remporter le premier championnat de sa carrière.

« Il a tout. Il porte la ville sur ses épaules. Il est à la tête du Processus depuis, vous savez, quoi, 10 ans, 12 ans, ou peu importe la durée de son mandat. J'espère pouvoir être en quelque sorte la dernière petite pièce du puzzle qui l'aidera à franchir le cap et à peut-être lui permettre de voir les choses un peu différemment de ce qu'il a vu tout au long de sa carrière », a déclaré l'ailier de 41 ans.

LeBron James says one of the biggest reasons he chose Philly was to help Joel Embiid win his first ring:



“He’s done everything in our league and the only thing he has not done and that’s win a championship. And I want to try to help him get that first one. He’s been the MVP of… pic.twitter.com/iDkgvlkxcR — NBA Courtside (@NBA__Courtside) 25 septembre 2026

En effet, malgré son statut de talent générationnel, MVP et multiple All-Star, le Camerounais n'est toujours pas parvenu à disputer la moindre finale de Conférence. Cependant, avec l'apport d'un joueur comme LeBron James, quatre fois couronné et à l'expérience démesurée, Philly figure désormais parmi les candidats sérieux au trophée Larry O'Brien.

Encore faudra-t-il trouver la bonne formule pour associer toutes ses individualités exceptionnelles et que la santé soit de leur côté.