Maxime Raynaud bientôt titulaire avec les Kings ?

Maxime Raynaud bientôt titulaire en NBA ? Le pivot français sort d'une saison rookie de grande qualité chez les Kings et si cette interrogation paraissait grandement déraisonnable quelques mois plus tôt, cela s'avère être une possibilité pour le nouveau projet de Sacramento.

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Maxime Raynaud of the Sacramento Kings! https://t.co/w33lDfd18J pic.twitter.com/CoTYU6rcFF — NBA (@NBA) 2 avril 2026

En effet, l'ancien joueur de Stanford a clairement réussi son saut dans le grand bain notamment au regard des attentes placées en lui. Sélectionné en 42e position de la draft 2026, le tricolore a rendu au centuple la confiance de ses coachs.

Promu titulaire dès décembre en raison de la blessure de Domantas Sabonis, Maxime Raynaud a exposé toute sa palette technique entre écrans bien posés et floaters au poste dont il a le secret. Au sein d'une des équipes les plus faibles de la NBA, le Français a fait partie des seules satisfactions côté Kings l'an passé.

Maxime Raynaud Poste : Pivot

Taille : 216 cm

Âge : 23 ans

Nationalité : France

Club : Sacramento Kings Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 12,5 #143 REB 7,6 #40 PD 1,3 #345

Le départ de Domantas Sabonis ouvrirait la porte au Français

Ainsi, la direction de la franchise californienne déjà bien décidée à restructurer son projet pourrait offrir un statut de titulaire à l'intérieur âgé de 23 ans. En effet, les rumeurs autour du triple All-Star pourraient avoir des conséquences directes pour le frenchy.

Un éventuel départ laisserait alors une place vacante dans la raquette de Sacramento. Et le Parisien pourrait alors en profiter pour s'installer durablement dans le cinq majeur de Doug Christie. Toutefois, la situation du Lituanien ne s'avère pas si simple que cela.

Domantas Sabonis, un statut en berne

Le pivot de 30 ans est sous contrat jusqu’à la fin de la saison 2027-2028 et son salaire, qui dépassera les 48 millions de dollars lors de sa dernière année, complique les négociations. Selon Jake Fischer, plusieurs dirigeants d'autres franchises estiment qu'à l'heure actuelle, la valeur du joueur ne correspond pas à son salaire forçant donc Sacramento à patienter avant de conclure un éventuel transfert.

Ainsi, la situation devrait être plus claire d'ici la trade deadline de février mais tout ce temps perdu freinerait automatiquement la progression de Maxime Raynaud, pourtant bien lancé.

Malgré tout, le Français semble avoir suffisamment fait ses preuves l'an dernier pour de nouveau bénéficier d'un temps de jeu important en sortie de banc. Il ne reste plus qu'à attendre que la situation se décante afin d'y voir plus clair et que les Kings puissent enfin repartir sur un nouveau projet.