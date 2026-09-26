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Forfait de taille à Limoges : le CSP perd un pivot pour un mois !

Betclic ELITE - Avant de retrouver l'Elan Chalon en ouverture de sa saison, Limoges a annoncé la blessure de sa recrue dans la raquette Jean-Fabrice Dossou. Aucun recrutement ne sera consenti pour autant par le club limousin.
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Forfait de taille à Limoges : le CSP perd un pivot pour un mois !
Jean-Fabrice Dossou manquera le début de saison de Betclic ELITE
Crédit photo : Limoges CSP
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La première saison complète d'Arnaud Tessier sur le banc de Limoges commence par une tuile. En déplacement à Chalon-sur-Saône pour l'ouverture de la Betclic ELITE, le club limousin devra se passer, et ce pour quatre semaines, de sa recrue intérieure Jean-Fabrice Dossou (2,11 m, 26 ans).

L'ancien Nantais souffre d'une fracture au visage, retardant ses débuts officiels en vert.

Mathématiquement, en raison de ce pépin physique, le pivot franco-béninois devrait manquer les 5 à 6 premières journées du championnat, avec un retour possible pour la réception de Boulazac à Beaublanc le 31 octobre prochain. Malgré cette indisponibilité, le Cercle Saint-Pierre a fait de ne procéder à aucun recrutement de pigiste médical.

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L'impact de Dossou vivement attendu aux côtés de Gavin Ware et Louis Labeyrie

Ce coup dur retarde l'intégration d'un profil pouvant d'avérer particulièrement précieux pour le collectif haut-viennois. Du haut de ses 2,11 mètres, Jean-Fabrice Dossou sort d'un exercice référence avec le Nantes Hermine Basket (8,7 points et 7,8 rebonds en 22 minutes).

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Formé à Orléans, Dossou sera attendue pour son immense activité défensive et au rebond. À son retour, il offrira à Arnaud Tessier un complément idéal à Gavin Ware (12,9 points et 6,4 rebonds la saison passée) mais aussi Louis Labeyrie, sans nécessiter un fort volume de ballons en attaque.

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Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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