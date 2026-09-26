Forfait de taille à Limoges : le CSP perd un pivot pour un mois !

La première saison complète d'Arnaud Tessier sur le banc de Limoges commence par une tuile. En déplacement à Chalon-sur-Saône pour l'ouverture de la Betclic ELITE, le club limousin devra se passer, et ce pour quatre semaines, de sa recrue intérieure Jean-Fabrice Dossou (2,11 m, 26 ans).

L'ancien Nantais souffre d'une fracture au visage, retardant ses débuts officiels en vert.

Touché au visage lors d'un entraînement cette semaine, Jean-Fabrice Dossou sera éloigné des parquets pour les prochaines semaines. Son absence est estimé à environ quatre à cinq semaines. Il est actuellement suivi par le staff médical du Limoges CSP.

Le club n'engagera pas de… pic.twitter.com/kdIjDWPeue — Limoges CSP (@limogescsp) 26 septembre 2026

Mathématiquement, en raison de ce pépin physique, le pivot franco-béninois devrait manquer les 5 à 6 premières journées du championnat, avec un retour possible pour la réception de Boulazac à Beaublanc le 31 octobre prochain. Malgré cette indisponibilité, le Cercle Saint-Pierre a fait de ne procéder à aucun recrutement de pigiste médical.

L'impact de Dossou vivement attendu aux côtés de Gavin Ware et Louis Labeyrie

Ce coup dur retarde l'intégration d'un profil pouvant d'avérer particulièrement précieux pour le collectif haut-viennois. Du haut de ses 2,11 mètres, Jean-Fabrice Dossou sort d'un exercice référence avec le Nantes Hermine Basket (8,7 points et 7,8 rebonds en 22 minutes).

Formé à Orléans, Dossou sera attendue pour son immense activité défensive et au rebond. À son retour, il offrira à Arnaud Tessier un complément idéal à Gavin Ware (12,9 points et 6,4 rebonds la saison passée) mais aussi Louis Labeyrie, sans nécessiter un fort volume de ballons en attaque.