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Attendu "au premier plan de l'équipe", un joueur du Paris Basketball confirme des "conversations" estivales avec le champion d'EuroLeague

Betclic ELITE - Confirmé au Paris Basketball après une arrivée prometteuse l'an dernier, Jared Rhoden a suscité la convoitise de grands cadors européens cet été. L'ailier américain laisse toujours planer un certain doute quant à son avenir, chez nos confrères de Skweek.
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Attendu "au premier plan de l'équipe", un joueur du Paris Basketball confirme des "conversations" estivales avec le champion d'EuroLeague
Jared Rhoden est bien à Paris en cette rentrée, mais il avoue avoir eu des contacts en Europe
Crédit photo : Florentin Bruère
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Rapidement confirmé d'une saison sur l'autre par le board parisien, au même titre que Nadir Hifi notamment, Jared Rhoden a préféré la continuité aux approches d'autres écuries européennes, visiblement.

Alors que des rumeurs d'un intérêt du champion d'EuroLeague, l'Olympiakos, bruissaient déjà en fin de saison régulière dernière, l'Américain est revenu chez nos confrères de Skweek sur son intersaison, durant laquelle il aurait reçu "beaucoup d'intérêts".

"Qui sait où je pourrais atterrir à l'avenir…"

Frontalement interrogé sur les sollicitations du Pirée, l'ancien joueur des Toronto Raptors a confirmé l'existence de contacts : « J'ai eu quelques conversations [avec l'Olympiakos]. J'ai également suscité beaucoup d'intérêts de la part de nombreuses autres équipes ».

Malgré ces approches, l'ailier de 27 ans a choisi de poursuivre son aventure dans la capitale français, tout en laissant la porte ouverte pour la suite de sa carrière. « Pour l'instant, je garde les pieds là où ils sont, et j'essaie de faire une grande saison. Qui sait où je pourrais atterrir à l'avenir… On ne sait jamais ».

"Être l'un des meilleurs joueurs two-way d'Europe"

Arrivé au Paris Basketball en cours d'exercice l'année dernière (début novembre 2025) après la fin de son parcours en NBA, Jared Rhoden s'était rapidement imposé comme un maillon fort de la rotation grâce à son impact défensif et sa polyvalence. Auteur de 11,1 points, 2,9 rebonds et 1,3 passe décisive de moyenne en Betclic ÉLITE, ainsi que 11,5 points en EuroLeague la saison passée, l'Américain aborde cette deuxième campagne parisienne avec des responsabilités accrues.

PROFIL JOUEUR
jared_rhoden_2026-2027_profile.png
Jared RHODEN
Poste(s): Ailier
Taille: 198 cm
Âge: 27 ans (27/08/1999)
Nationalités:
logo usa.jpg
Stats 2026-2027 / SuperCoupe LNB
PTS
10,5
#17
REB
5
#16
PD
3,5
#8

Lui-même, Rhoden s'est fixé de hautes aspirations pour la saison qui s'ouvre : « Mon premier objectif individuel est d'être l'un des meilleurs joueurs two-way [impactant en attaque comme en défense] d'Europe. Les entraîneurs et le club me font beaucoup confiance pour devenir un leader cette année, au côté de Nadir [Hifi], et être au premier plan de l'équipe ».

"Les playoffs" d'EuroLeague dans le viseur du Paris Basketball

Collectivement, le cap reste fixé sur la scène continentale : « Pour l'équipe, nous essayons d'atteindre les playoffs. Nous sommes nouveaux en EuroLeague, donc nous essayons de prouver à tout le monde que nous y avons notre place, et que nous sommes là pour y rester ».

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Le début de saison parisien est déjà particulièrement intense. Après avoir inauguré l'année avec un premier trophée en remportant la SuperCoupe LNB 2026 face à Roanne (81-59), Paris a manqué ses débuts européens, jeudi 24 septembre, sur le parquet du Panathinaïkos (défaite 91-72), malgré les 11 points en 18 minutes de Rhoden.

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L'équipe parisienne s'apprête désormais à lancer son championnat de France ce dimanche. Ce sera sur le parquet de Nancy (16h30, en direct sur DAZN), avec la ferme intention de lancer idéalement sa reconquête du titre national.

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Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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