La Chorale de Roanne est-elle un promu comme les autres ? Déjà en vu le weekend dernier à Roland-Garros, où elle a tenu tête au Paris Basketball pendant vingt minutes et fait tomber une ASVEL pas prête en SuperCoupe, l'équipe de T.J. Parker soigne son retour en Betclic ELITE avec une victoire, ce samedi 26 septembre, deux ans après sa rétrogradation. Sans s'épargner des sueurs froides certes, mais en apprenant déjà de ses erreurs.

Alors que la précaution est de mise concernant la main de Maxime Roos, et que le couperet est tombé pour Darius Hannah, les champions d'ELITE 2 2026 ont vaincu d'un rien ceux de 2025, Boulazac, au Palio.

𝐅𝐢𝐧 𝐝𝐮 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 | 𝐁𝐨𝐮𝐥𝐚𝐳𝐚𝐜 𝟕𝟗 - 𝟖𝟏 𝐑𝐨𝐚𝐧𝐧𝐞



Nos Choraliens s’imposent dans les derniers instants pour cette première journée de Betclic ÉLITE 🔵⚪️



🔜 Vendredi prochain, retour de la 𝗕𝗲𝘁𝗰𝗹𝗶𝗰 𝗘́𝗟𝗜𝗧𝗘 𝗮̀ 𝗩𝗮𝗰𝗵𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲 face à Nanterre 92 💙 pic.twitter.com/p0pFKdt3rB — Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) 26 septembre 2026

Roanne étouffant, Travante Williams incandescent

Dès les premiers instants au Palio, la Chorale de Roanne a imposé son intensité défensive et une efficacité offensive qui ont pris de vitesse Boulazac. Travante Williams s'est immédiatement fait remarquer avec une adresse remarquable, inscrivant 14 de ses 22 points dans le premier quart-temps grâce à un 4/7 à 3-points. Face à ce déferlement, les Périgourdins semblaient dépassés, comptant déjà onze longueurs de retard après dix minutes (15-26, 10').

Darius Johnson (Roanne) - Aaron Estrada (Boulazac) Comparaison statistique entre deux joueurs Darius Johnson Aaron Estrada PTS 21 21 REB 12 3 PD 3 3 IN 1 2 CO 1 1

Le deuxième quart-temps s'est déroulé de la même manière, si tant est que la domination derrière l'arc a été suivie dans d'effets au rebond (22 prises à 11 à la pause). Chaque imprécision périgourdnie était sanctionnée par les hommes de T.J. Parker, qui assiégeait littéralement le Palio à la pause (31-51). Seul un exploit individuel d'Aaron Estrada (9 points à la mi-temps) pouvait laisser jusqu'alors une once d'espoir aux fans locaux.

Estrada, Eïto et Beverley sonnent la révolte !

Secoués par cette première mi-temps, les joueurs d'Alexandre Ménard sont revenus des vestiaires métamorphosés. C'est sous l'impulsion du vétéran Antoine Eïto (12 points, 3/7 à 3-points, 5 passes décisives), et d'un Aaron Estrada toujours présent, que la révolte a démarré.

Des stops défensifs, enfin de l'adresse extérieure : Boulazac faisait perdre pied à la Chorale ! Comme paralysés, les Ligériens n'ont pu qu'observer le 32-11 infligé par le BBD. Un sursaut dans lequel le meneur américain Patrick Beverley a peu à peu pris part. L'ancien joueur NBA signe 11 points, 5 rebonds et 5 passes décisives pour sa première officielle en France. Ses lancers-francs en fin de troisième quart ont d'ailleurs permis, après 29 minutes de course derrière, d'enfin donner l'avantage aux locaux (63-62, 30').

Travante Williams exclu, Darius Johnson prend la relève

Revenu dos-à-dos, les deux formations se sont adonnés à un chassé-croisé au score tout au long de la dernière période. Sur deux pénétrations, Derek Needham a redonné l'avantage à Roanne. Mais le BBD a répliqué immédiatement par l'intermédiaire d'Aaron Estrada, meilleur marqueur du match pour Boulazac avec 21 points à 9/12 aux tirs pour 23 d'évaluation

Patrick Beverley (Boulazac) - Darius Johnson (Roanne) Comparaison statistique entre deux joueurs Patrick Beverley Darius Johnson PTS 11 21 REB 5 12 PD 5 3 IN 1 1 CO 0 1

Le tournant du match aurait pu être à 1 minute 43 du buzzer, lorsque Travante Williams (22 points, 6/11 à 3-points) écope de sa cinquième faute personnelle, synonyme d'exclusion. Envoyé sur la ligne, Patrick Beverley sanctionnait pour donner cinq longueurs d'avance aux locaux (79-74, 39'). Mais Darius Johnson est sorti de sa boîte, après sa belle performance face à l'ASVEL.

L'Américain a de nouveau endossé le costume de héros en signant un nouveau match de haut vol : 21 points, 12 rebonds, 3 passes décisives et 27 d'évaluation. En l'espace d'une minute, la dernière du match, il signe un 3-points puis deux tirs à mi-distance pour remettre Roanne en tête (79-81).

La tentative du milieu de terrain de Beverley n'y changera rien : Roanne signe son retour en Betclic ELITE avec une victoire au bout du bout à l'extérieur. L'équipe de T.J. Parker retrouvera la Halle André-Vacheresse la semaine prochaine pour la réception de Nanterre. Héroïque, Boulazac aura l'occasion de rectifier le tir à l'extérieur cette fois lors de la J2. Un déplacement à Strasbourg attend les hommes d'Alexandre Ménard.