Neuf jours et puis s'en va : un ancien pivot NBA et son club d'EuroLeague se séparent avant même le premier match

L'aventure d'Alex Len à Baskonia aura tourné court. Neuf jours seulement après l'officialisation de sa signature, l'intérieur ukrainien aux 690 matchs NBA et le club de Vitoria ont annoncé, le 23 septembre, mettre fin à leur collaboration « d'un commun accord ».

Comunicado oficial. Kosner Baskonia y Alex Len han acordado de mutuo acuerdo rescindir el contrato que vinculaba a ambas partes.https://t.co/sbJxmDbigZ pic.twitter.com/NusVGZG7MU — Kosner Baskonia (@Baskonia) 23 septembre 2026

En cause, des problèmes de santé au niveau du pied du pivot de 33 ans, pour qui le risque d'une rechute n'était pas à écarter. L'international ukrainien n'aura ainsi jamais porté le maillot espagnol en match officiel…

Résiliation de contrat par précaution, pour Alex Len

Pourtant, l'histoire avait débuté sous de bons auspices. Officialisée le 14 septembre pour une durée de deux ans, la venue d'Alex Len devait offrir une option de métier à la peinture basque. À son arrivée dans la capitale alavaise, le joueur a réalisé les examens médicaux d'usage, sans qu'aucune anomalie majeure ne soit décelée. Toutefois, dès son premier entraînement collectif, l'intérieur a ressenti une gêne au pied, le contraignant à écourter la séance.

Afin d'établir un diagnostic précis, Baskonia et le pivot ont consulté plusieurs spécialistes au cours des jours suivants, indique le club. Si le communiqué officiel souligne qu'aucune nouvelle lésion n'a été détectée, les douleurs se situaient dans une zone de la voûte plantaire déjà soignée la saison passée sous les couleurs du Real Madrid.

Face à cette fragilité persistante en ce début d'exercice, les deux parties ont convenu de résilier le contrat, et laisser à l'Ukrainien le temps nécessaire pour se soigner.

Baskonia corrigé d'entrée en EuroLeague

Un départ surprise aux airs de petit coup dur pour le club basque et son entraîneur Paolo Galbiati, qui n'auront collaboré avec Len que pendant 9 jours. Baskonia se retrouve contraint de se tourner à nouveau vers le marché des transferts, alors que Paolo Galbiati et ses hommes ont manqué leurs débuts en EuroLeague.

Pour la première journée de compétition européenne, l'Olympiakos d'Evan Fournier a lourdement corrigé Baskonia (89-106) devant son public. La remobilisation est plus qu'attendue : elle est nécessaire.