26 points de Nicolas Lang ne suffisent pas : Limoges sombre en seconde mi-temps à Chalon

Le suspense aura duré une mi-temps, au Colisée. Sans Clarence Nadolny ni Klark Riethauser, l'Elan Chalon recevait un Limoges CSP privé de Jean-Fabrice Dossou pour au moins un mois, en ouverture de la saison de Betclic ELITE.

Pendant de longues minutes, les hommes d'Arnaud Tessier, d'une courte tête devant après dix et vingt minutes, semblaient même en mesure de réaliser un beau coup sur le parquet du club européen. Mais la seconde période a viré au cauchemar pour les coéquipiers d'un Nicolas Lang esseulé (26 points), trop loin de leur texte au retour des vestiaires. Et punis par Jeremiah Hill et Carl Ponsar notamment, auteurs de 25 points au cumulé.

Quoi de mieux qu'une victoire pour débuter le Championnat ? 😁



⚔️ Elan Chalon 82-74 Limoges



📊 Ponsar 15, Golden 12, Dunn 11, Hill 10, Tonnellier 9, Kouakou-Heugue 8, Leray 7, Horne 4, Uguak 4, Zizi 2



📸 Enzo Geoffray#RougeEtBlanc pic.twitter.com/jH4VmIC0iR — Elan Chalon (@ELANCHALON) 26 septembre 2026

Premier acte indécis et accroché

Dès les premières possessions, l'intensité était de mise de part et d'autre. Gavin Ware se montrait tranchant dans la peinture, pour inscrire les premiers points du CSP. Côté chalonnais, le début de match était fébrile (6 ballons perdus dans le premier quart-temps), avant qu'Elric Delord ne rectifie peu à peu le tir autour de l'entrée en jeu de Grant Golden notamment (21-22, 10').

Equilibre encore et toujours, jusqu'à la pause. Limoges faisait la course devant d'une très courte tête, ne se laissant que peu déstabiliser par la sortie sur blessure de Mamadou Guissé, touché à la cheville. La tension semblait même s'emparer des locaux, toujours la tête hors de l'eau grâce à Grant Golden, Carl Ponsar ou encore Jeremiah Hill.

Mais les joueurs et le banc chalonnais se sont vus siffler deux fautes techniques en toute fin de période, offrant à Nicolas Lang et D.J. Horne quatre lancers consécutifs pour reprendre un court avantage (32-34, 20').

Raz-de-marée chalonnais au retour des vestiaires

La mi-temps a totalement fait basculer la balance de la rencontre. Dès le retour sur le parquet, les Chalonnais ont imposé une pression défensive étouffante pour le Cercle Caint-Pierre. Sous l'impulsion de Mathéo Leray (9 points, 7 rebonds, 6 passes décisives)[10] et d'un Carl Ponsar étincelant pour ses débuts (15 points, 8 rebonds pour 19 d'évaluation), l'Élan Chalon a infligé un cinglant 28-6 en un peu plus de huit minutes.

Carl Ponsar (Chalon) - Mathéo Leray (Chalon) Comparaison statistique entre deux joueurs Carl Ponsar Mathéo Leray PTS 15 7 REB 8 7 PD 1 6 IN 1 2 CO 0 0

En face, le jeu du Limoges CSP s'est déstructuré d'un coup. Entre maladresse extérieure (0/4 à 3-points pour Andrew Albicy) et pertes de balles évitables, les hommes d'Arnaud Tessier n'ont inscrit que 12 points sur l'ensemble du troisième quart-temps.

L'écart a grimpé jusqu'à 22 points en faveur de Chalon au cours du dernier quart-temps. Ne manquait plus qu'un sauvetage acrobatique long de ligne de Mathéo Leray, conclu par un dunk de Carl Ponsar, et le Colisée chavirait de bonheur devant la prestation des siens.

Nicolas Lang, 26 points dans la défaite

Dans le naufrage collectif du CSP, Nicolas Lang a malgré tout livré un récital individuel de haut vol. Capitaine exemplaire, l'arrière international a empilé 26 points avec une efficacité remarquable (6/9 à deux points, 3/6 à trois points, 5/5 aux lancers pour 26 d'évaluation). Mais face à la force collective de l'Élan, les gros shoots du capitaine et les réactions tardives de Tai Webster (12 points) et Louis Labeyrie (8 points) n'ont fait que réduire l'addition.

Chalon valide ainsi avec autorité son premier succès de la saison devant son public : 82-74. Les absences de marque n'auront finalement pas entravé la combativité des hommes d'Elric Delord, tombeur de Limougeauds attendus lors de la prochaine journée à Beaublanc pour la réception de Saint-Quentin. Le trou d'air du troisième quart-temps devra vite être oublié...