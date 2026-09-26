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Rentrée manquée pour Orléans et Nantes, battus par Châlons-Reims et Antibes

ELITE 2 - Dans les deux derniers matchs d'ouverture de la saison, les deux derniers demi-finalistes de playoffs, Orléans et Nantes, sont tombés. L'OLB a cédé au bout de 45 minutes de pression champenoise, tandis que les Sharks ont dévoré l'Hermine dans le Sud.
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Résumé
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Rentrée manquée pour Orléans et Nantes, battus par Châlons-Reims et Antibes
Djordje Milosevic et Champagne Basket s'offrent Orléans d'entrée
Crédit photo : Cécile Thomas
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Encore demi-finalistes de playoffs d'accession à l'élite il y a trois mois, Orléans et Nantes entament la saison 2026-2027 sur le mauvais pied. Les formations de Lamine Kébé et Rémi Valin ont respectivement été punies d'entrée par Champagne Basket et Antibes, en clôture de la première journée d'ELITE 2.

Orléans piégé par Champagne Basket

Devant plus de 6 000 spectateurs réunis au CO'Met, Orléans débute son championnat par une désillusion après prolongation (84-88, a.p.). Sans Dimitri Radnic et Alexandre Bouzidi, suspendus, Champagne Basket a surpris d'entrée l'un des grands favoris de l'antichambre française.

Orléans 84 - 88 Champagne Basket · ELITE 2 · 26/09/2026

MatchPTSREBPD
OrléansArthur Bruyas530
Junior Elouma020
Tomislav Gabric1510
Samir Gbetkom1111
Jonathan Jeanne19100
Siriman Kanouté727
Jean-Baptiste Maille453
Badr Moujib420
Ludovic Negrobar440
Jordan Shepherd1524
Champagne BasketValentin Vitale-Boiteux2765
Djordje Milosevic14104
Elliot Valcy000
Jarrett Adderton1252
Maxime Carene1022
Mohammad Diop360
Guillaume Eyango252
Eddy Kayouloud1331
Jito Kok710
Alban Lambinet000

L'OLB semblait pourtant bien parti à la pause (44-37), emmené par Jonathan Jeanne (19 points, 10 rebonds et 26 d'éval) et Tomislav Gabric (15 points). Mais Valentin Vitale-Boiteux (16 points à la mi-temps) maintenait les Champenois largement en course.

En course, et même particulièrement incisif en appuyant sur les failles défensives orléanaises. Malgré des à-coups de Samir Gbetkom ou encore Gabric, Orléans n'a pas su se défaire de Châlons-Reims sur quarante minutes, après l'égalisation à 76 partout de Djordje Milosevic.

Jonathan Jeanne (Orléans) - Djordje Milosevic (Champagne Basket)

Jonathan JeanneDjordje Milosevic
PTS1914
REB1010
PD04
IN11
CO10

Des Champenois si tenaces qu'ils ont fini par obtenir gain de cause en overtime. Autoritaire, Valentin Vitale-Boiteux termine meilleur marqueur du match avec 27 points, mais aussi 6 rebonds, 5 passes et 31 d'évaluation en 43 minutes. Son capitaine Djordje Milosevic (14 points, 10 rebonds, 4 passes) a lui aussi eu sa part dans ce succès fondateur.

Les Sharks domptent l'Hermine à l'Azur Arena

À l'Azur Arena, les Sharks d'Antibes n'ont quant à eux pas eu besoin de temps additionnel pour prendre le meilleur sur l'Hermine de Nantes. Un succès validé 81-73, au terme d'une rencontre où l'adresse a fait des va-et-vient entre les deux camps.

Antibes 81 - 73 Nantes · ELITE 2 · 26/09/2026

MatchPTSREBPD
AntibesLenny Nahounou000
Kyle Castlin1350
Jaime Diaz000
Youri Golitin10135
Gabriel Veras214
Alexandre Nfomoum-Lomby010
Romain Parmentelot962
Zeljko Sakic1352
Bathiste Tchouaffé1232
Marcus Williams2213
NantesSheyne Koudou000
Wendell Davis1172
David Gassaud1452
Marcus Gomis211
Javon Masters1565
Christopher Manerlax550
Hugo Mienandi1140
Lucas Bourhis723
Sahel Mouhri220
Dylan Van Eyck661

Le NBH avait pris les devants dans le sillage de David Gassaud (7 points de ses 14 unités au total) pour reléguer Antibes à 11 longueurs après cinq minutes (6-17). Mais la recrue américaine azuréenne, Marcus Williams n'est pas resté sans réagir : il signe 12 points dans le premier quart, pour ramener les Sharks à trois longueurs (24-27, 10').

Après un chassé-croisé à l'adresse, le NBH a cédé dans les dix dernières minutes, puni d'un piteux 18 % aux tirs dans le quatrième quart et de l'exclusion de trois joueurs pour cinq fautes. Plus cliniques, les hommes de JD Jackson l'emportent de l'homme du match Marcus Williams, meilleur marqueur avec 22 points.

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Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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