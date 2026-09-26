Encore demi-finalistes de playoffs d'accession à l'élite il y a trois mois, Orléans et Nantes entament la saison 2026-2027 sur le mauvais pied. Les formations de Lamine Kébé et Rémi Valin ont respectivement été punies d'entrée par Champagne Basket et Antibes, en clôture de la première journée d'ELITE 2.

Orléans piégé par Champagne Basket

Devant plus de 6 000 spectateurs réunis au CO'Met, Orléans débute son championnat par une désillusion après prolongation (84-88, a.p.). Sans Dimitri Radnic et Alexandre Bouzidi, suspendus, Champagne Basket a surpris d'entrée l'un des grands favoris de l'antichambre française.

Orléans 84 - 88 Champagne Basket · ELITE 2 · 26/09/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Orléans Arthur Bruyas 5 3 0 Junior Elouma 0 2 0 Tomislav Gabric 15 1 0 Samir Gbetkom 11 1 1 Jonathan Jeanne 19 10 0 Siriman Kanouté 7 2 7 Jean-Baptiste Maille 4 5 3 Badr Moujib 4 2 0 Ludovic Negrobar 4 4 0 Jordan Shepherd 15 2 4 Champagne Basket Valentin Vitale-Boiteux 27 6 5 Djordje Milosevic 14 10 4 Elliot Valcy 0 0 0 Jarrett Adderton 12 5 2 Maxime Carene 10 2 2 Mohammad Diop 3 6 0 Guillaume Eyango 2 5 2 Eddy Kayouloud 13 3 1 Jito Kok 7 1 0 Alban Lambinet 0 0 0

L'OLB semblait pourtant bien parti à la pause (44-37), emmené par Jonathan Jeanne (19 points, 10 rebonds et 26 d'éval) et Tomislav Gabric (15 points). Mais Valentin Vitale-Boiteux (16 points à la mi-temps) maintenait les Champenois largement en course.

En course, et même particulièrement incisif en appuyant sur les failles défensives orléanaises. Malgré des à-coups de Samir Gbetkom ou encore Gabric, Orléans n'a pas su se défaire de Châlons-Reims sur quarante minutes, après l'égalisation à 76 partout de Djordje Milosevic.

Jonathan Jeanne (Orléans) - Djordje Milosevic (Champagne Basket) Comparaison statistique entre deux joueurs Jonathan Jeanne Djordje Milosevic PTS 19 14 REB 10 10 PD 0 4 IN 1 1 CO 1 0

Des Champenois si tenaces qu'ils ont fini par obtenir gain de cause en overtime. Autoritaire, Valentin Vitale-Boiteux termine meilleur marqueur du match avec 27 points, mais aussi 6 rebonds, 5 passes et 31 d'évaluation en 43 minutes. Son capitaine Djordje Milosevic (14 points, 10 rebonds, 4 passes) a lui aussi eu sa part dans ce succès fondateur.

Les Sharks domptent l'Hermine à l'Azur Arena

À l'Azur Arena, les Sharks d'Antibes n'ont quant à eux pas eu besoin de temps additionnel pour prendre le meilleur sur l'Hermine de Nantes. Un succès validé 81-73, au terme d'une rencontre où l'adresse a fait des va-et-vient entre les deux camps.

Antibes 81 - 73 Nantes · ELITE 2 · 26/09/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Antibes Lenny Nahounou 0 0 0 Kyle Castlin 13 5 0 Jaime Diaz 0 0 0 Youri Golitin 10 13 5 Gabriel Veras 2 1 4 Alexandre Nfomoum-Lomby 0 1 0 Romain Parmentelot 9 6 2 Zeljko Sakic 13 5 2 Bathiste Tchouaffé 12 3 2 Marcus Williams 22 1 3 Nantes Sheyne Koudou 0 0 0 Wendell Davis 11 7 2 David Gassaud 14 5 2 Marcus Gomis 2 1 1 Javon Masters 15 6 5 Christopher Manerlax 5 5 0 Hugo Mienandi 11 4 0 Lucas Bourhis 7 2 3 Sahel Mouhri 2 2 0 Dylan Van Eyck 6 6 1

Le NBH avait pris les devants dans le sillage de David Gassaud (7 points de ses 14 unités au total) pour reléguer Antibes à 11 longueurs après cinq minutes (6-17). Mais la recrue américaine azuréenne, Marcus Williams n'est pas resté sans réagir : il signe 12 points dans le premier quart, pour ramener les Sharks à trois longueurs (24-27, 10').

Après un chassé-croisé à l'adresse, le NBH a cédé dans les dix dernières minutes, puni d'un piteux 18 % aux tirs dans le quatrième quart et de l'exclusion de trois joueurs pour cinq fautes. Plus cliniques, les hommes de JD Jackson l'emportent de l'homme du match Marcus Williams, meilleur marqueur avec 22 points.