Recherche
Recherche
Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Inconstant, Nanterre s'offre l'Elan Béarnais grâce au duo Hugo Yimga-Moukouri - Xavier Castañeda

Betclic ELITE - Toujours devant grâce à une bonne première mi-temps, Nanterre 92 s'impose face à Pau-Lacq-Orthez. Le promu, plus prolifique au retour des vestiaires, a soufflé dans la nuque du club de BCL jusque dans les dernières minutes. Des Franciliens qui retiennent quant à eux leur souffle après la sortie sur blessure de l'un de leurs cadres…
|
Résumé
Écouter
Inconstant, Nanterre s'offre l'Elan Béarnais grâce au duo Hugo Yimga-Moukouri - Xavier Castañeda
Prolifique, Hugo Yimga-Moukouri emmène Nanterre au succès face à l'Elan Béarnais
Crédit photo : Julie Dumélié
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Le Palais des Sports Maurice-Thorez aura frissonné plusieurs fois dès la première journée de Betclic ELITE. D'abord positivement, emporté par la belle première période de ses hommes, lors de la réception du promu béarnais. Mais la seconde mi-temps a un temps pu griser la salle, qui a assisté à une dangereuse remontée des hommes de Mickaël Hay, puis à la blessure d'un cadre nanterrien.

Frissons positifs encore et finalement, au buzzer de la rencontre, avec un succès large mais imparfait des hommes de Julien Mahé : 78-64.

Première mi-temps de maîtrise francilienne

Plutôt appliqué en défense et incisif en attaque, Nanterre 92 a imposé son tempo d'entrée pour faire la course en tête tout au long de la première mi-temps. Une entame réussie qui porte notamment la marque d'Hugo Yimga-Moukouri, le meilleur jeune de la saison dernière.

Hugo Yimga-Moukouri (Nanterre) - Fabio Milanese (Pau-Lacq-Orthez)

Hugo Yimga-MoukouriFabio Milanese
PTS1311
REB42
PD03
IN01
CO00

Auteur d'une prestation engagée, le talent nanterrien a permis aux siens, du haut de ses 13 points, de regagner les vestiaires avec une avance confortable (41-26, 20').

L'Elan réagit, Castañeda accélère

Mais au retour de la pause, l'Élan Béarnais a sonné la révolte. Les hommes de Mickaël Hay ont profité des difficultés de Nanterre à maintenir de l'ordre dans son collectif pour s'adjuger le troisième quart-temps (14-18), puis poursuivre son rapproché dans les dix dernières minutes grâce à l'expérience de Thomas Cornely (11 points, 3 passes) et Bastien Pinault, inconstant sur la durée mais précieux par sa capacité à rentrer de gros tirs extérieurs.

Xavier Castañeda (Nanterre) - Thomas Cornely (Pau-Lacq-Orthez)

Xavier CastañedaThomas Cornely
PTS1811
REB11
PD73
IN02
CO00

La menace se faisant grandissante, Xavier Castañeda a repris le jeu à son compte. L'ancien joueur de la JL Bourg est incontestablement le MVP de la rencontre, qu'il boucle à 18 points et 7 passes décisives, redonnant un peu d'air et de marge aux siens. C'est finalement Benjamin Sène qui s'est chargé d'enterrer définitivement les espoirs béarnais dans la dernière minute. Le capitaine nanterrien a d'abord validé un and-one avant de décocher à 3-points au buzzer pour entériner la victoire des siens (78-64).

Inquiétude pour Donta Scott ?

Un succès contrasté par quelques imperfections dans le jeu, certes, mais surtout par la possible blessure de Donta Scott. A la 36e minute de jeu, sur une action défensive, le pied gauche de ce dernier a réalisé une vilaine glissade. Sans pouvoir revenir en jeu, Scott a tout de même pu rejoindre ses coéquipiers au centre du terrain, pour communier avec les supporters pour la première fois de la saison.

Nanterre 78 - 64 Pau-Lacq-Orthez · Betclic ELITE · 26/09/2026

MatchPTSREBPD
NanterreXavier Castañeda1817
Hugo Yimga-Moukouri1340
Lucas Dussoulier821
Paul Lacombe422
Devin McGlockton250
J'wan Roberts460
Mitchell Saxen6113
Len Schoormann421
Donta Scott1040
Benjamin Sene914
Pau-Lacq-OrthezJustin Briggs063
Thomas Cornely1113
Michael Flowers542
Juwan Gary910
Jayvon Maughmer220
Ben Middlebrooks1160
Fabio Milanese1123
Gide Noël242
Bastien Pinault302
Joshua Mballa1080

La combattivité du promu Pau-Lacq-Orthez n'aura finalement pas permis de prendre à défaut Nanterre, qui enchaîne avec l'autre promu la semaine prochaine. Un déplacement à la Halle Vacheresse de Roanne attend les hommes de Julien Mahé, tandis que ceux de Mickaël Hay recevront Dijon samedi prochain.

Nanterre
Nanterre
Suivre
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit