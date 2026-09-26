Le Palais des Sports Maurice-Thorez aura frissonné plusieurs fois dès la première journée de Betclic ELITE. D'abord positivement, emporté par la belle première période de ses hommes, lors de la réception du promu béarnais. Mais la seconde mi-temps a un temps pu griser la salle, qui a assisté à une dangereuse remontée des hommes de Mickaël Hay, puis à la blessure d'un cadre nanterrien.

Frissons positifs encore et finalement, au buzzer de la rencontre, avec un succès large mais imparfait des hommes de Julien Mahé : 78-64.

Première mi-temps de maîtrise francilienne

Plutôt appliqué en défense et incisif en attaque, Nanterre 92 a imposé son tempo d'entrée pour faire la course en tête tout au long de la première mi-temps. Une entame réussie qui porte notamment la marque d'Hugo Yimga-Moukouri, le meilleur jeune de la saison dernière.

Hugo Yimga-Moukouri (Nanterre) - Fabio Milanese (Pau-Lacq-Orthez) Comparaison statistique entre deux joueurs Hugo Yimga-Moukouri Fabio Milanese PTS 13 11 REB 4 2 PD 0 3 IN 0 1 CO 0 0

Auteur d'une prestation engagée, le talent nanterrien a permis aux siens, du haut de ses 13 points, de regagner les vestiaires avec une avance confortable (41-26, 20').

L'Elan réagit, Castañeda accélère

Mais au retour de la pause, l'Élan Béarnais a sonné la révolte. Les hommes de Mickaël Hay ont profité des difficultés de Nanterre à maintenir de l'ordre dans son collectif pour s'adjuger le troisième quart-temps (14-18), puis poursuivre son rapproché dans les dix dernières minutes grâce à l'expérience de Thomas Cornely (11 points, 3 passes) et Bastien Pinault, inconstant sur la durée mais précieux par sa capacité à rentrer de gros tirs extérieurs.

Xavier Castañeda (Nanterre) - Thomas Cornely (Pau-Lacq-Orthez) Comparaison statistique entre deux joueurs Xavier Castañeda Thomas Cornely PTS 18 11 REB 1 1 PD 7 3 IN 0 2 CO 0 0

La menace se faisant grandissante, Xavier Castañeda a repris le jeu à son compte. L'ancien joueur de la JL Bourg est incontestablement le MVP de la rencontre, qu'il boucle à 18 points et 7 passes décisives, redonnant un peu d'air et de marge aux siens. C'est finalement Benjamin Sène qui s'est chargé d'enterrer définitivement les espoirs béarnais dans la dernière minute. Le capitaine nanterrien a d'abord validé un and-one avant de décocher à 3-points au buzzer pour entériner la victoire des siens (78-64).

Inquiétude pour Donta Scott ?

Un succès contrasté par quelques imperfections dans le jeu, certes, mais surtout par la possible blessure de Donta Scott. A la 36e minute de jeu, sur une action défensive, le pied gauche de ce dernier a réalisé une vilaine glissade. Sans pouvoir revenir en jeu, Scott a tout de même pu rejoindre ses coéquipiers au centre du terrain, pour communier avec les supporters pour la première fois de la saison.

Nanterre 78 - 64 Pau-Lacq-Orthez · Betclic ELITE · 26/09/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Nanterre Xavier Castañeda 18 1 7 Hugo Yimga-Moukouri 13 4 0 Lucas Dussoulier 8 2 1 Paul Lacombe 4 2 2 Devin McGlockton 2 5 0 J'wan Roberts 4 6 0 Mitchell Saxen 6 11 3 Len Schoormann 4 2 1 Donta Scott 10 4 0 Benjamin Sene 9 1 4 Pau-Lacq-Orthez Justin Briggs 0 6 3 Thomas Cornely 11 1 3 Michael Flowers 5 4 2 Juwan Gary 9 1 0 Jayvon Maughmer 2 2 0 Ben Middlebrooks 11 6 0 Fabio Milanese 11 2 3 Gide Noël 2 4 2 Bastien Pinault 3 0 2 Joshua Mballa 10 8 0

La combattivité du promu Pau-Lacq-Orthez n'aura finalement pas permis de prendre à défaut Nanterre, qui enchaîne avec l'autre promu la semaine prochaine. Un déplacement à la Halle Vacheresse de Roanne attend les hommes de Julien Mahé, tandis que ceux de Mickaël Hay recevront Dijon samedi prochain.