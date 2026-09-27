De 3,7 à 40 millions : Le spectaculaire grand écart des budgets du basket italien

Le basket italien continue de voir ses moyens financiers progresser. Selon l’enquête publiée par Sportweek, le supplément de La Gazzetta dello Sport et notamment reprise par Pianeta Basket les dépenses cumulées des 16 clubs de Serie A atteignent près de 185 millions d’euros pour la saison 2026-2027.

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La Gazzetta dello Sport rivela quanto spendono i 16 club nella stagione 2026/27. Olimpia Milano avanti, dietro ancora Virtus Bologna. Poi tutti gli altri, a partire dalle Roma. I dettagli https://t.co/o3FOUufFjp — Pianeta_Basket (@PianetaBasketIT) 26 septembre 2026

Un chiffre en nette progression par rapport à la période précédant le Covid-19 : en 2018-2019, les dépenses cumulées dépassaient légèrement les 110 millions d’euros. Sportweek évalue ainsi la hausse à environ 65 % en huit ans.

Attention toutefois à la nature de ces montants : il ne s’agit pas uniquement des salaires des joueurs. L’étude prend en compte l’ensemble des coûts supportés par les clubs au cours de la saison.

Sans surprise, l’EA7 Armani Olimpia Milano domine très largement la hiérarchie avec un budget estimé à 40 millions d’euros.

Le champion d’Italie en titre devance nettement la Virtus Bologna, annoncée à 25 millions.

Cette dernière poursuit d’ailleurs une réduction progressive de ses dépenses : son budget était estimé à 32 millions d’euros en 2024-2025, puis 28 millions en 2025-2026.

Tortona loin derrière les deux clubs d’EuroLeague

Derrière les deux représentants italiens en EuroLeague, l’écart est considérable. Bertram Derthona occupe la troisième position avec 14,5 millions d’euros, soit plus de 10 millions de moins que la Virtus.

Le Roma SPQR, qui a repris le titre sportif de Cremona, disposerait de 12 millions d’euros, devant la Reyer Venise (11 millions). Trois formations sont ensuite annoncées autour de 10 millions : Maxima Roma, Naples et Varese.

Reggio Emilia atteint 9 millions d’euros, tandis que Cantù et Trente disposent chacun d'environ 7 millions.

Le bas de cette hiérarchie financière reste beaucoup plus resserré : Vérone est annoncé à 6,5 millions, Udine à 6,1 millions, Trévise et Trieste à 6 millions. Scafati ferme la marche avec 3,7 millions d’euros.

Le rapport entre les deux extrêmes est spectaculaire : le budget annoncé de Milan est près de onze fois supérieur à celui de Scafati.

Les budgets estimés des 16 clubs de Serie A 2026/2027