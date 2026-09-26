Basket Landes remettait officiellement son titre en jeu, ce samedi 26 septembre. Et pour fêter le retour de la Boulangère Wonderligue, les pépites du championnat de France nous ont pour la plupart offert une soirée de gala, sans round d'observation.

Sarah Cissé déjà XXL, succès surprise de l'ASVEL féminin sur les Flammes Carolo : tour d'horizon des quatre premiers matchs de la saison 2026-2027. Et ça promet !

Charnay – Lattes Montpellier (77-83) : Sarah Cissé déjà en patronne

Pour l'ouverture de la saison en Bourgogne, Lattes Montpellier est allé décrocher un succès précieux sur le terrain de Charnay (83-77). Malgré une Laura Ziegler remuante (17 points, 10 rebonds) côté Pinkies pour reprendre l'avantage (75-74, 38'), le BLMA s'est adossé à l'impact d'une grande Stella Johnson (14 points), accompagnée d'une Sarah Cissé de gala.

Du haut de ses 19 ans, la jeune intérieure héraultaise, MVP de l'Euro U20 cet été, a dominé les débats sous les cercles. Elle termine meilleure marqueuse de la soirée, tout terrain confondu : 26 points (à 11/19 aux tirs) et 6 rebonds. Une prestation XXL qui confirme, s'il le fallait, tout le potentiel aperçu cet été et déjà l'an passé.

Aïnhoa Risacher et l'ASVEL surprennent les Flammes Carolo (70-78)

C'est peut-être la sensation de cette première soirée. L'ASVEL Féminin s'est offert le scalp des Flammes Carolo, dans leur antre de l'Arena de Charleville-Mézières (78-70) !

Une rencontre pourtant marquée par la performance stratosphérique de la meneuse ardennaise Coline Franchelin , tout proche d'un triple-double littéralement extra-ordinaire. L'internationale française signe 25 points, 10 passes et 9 rebonds ; mais n'a pu empêcher la défaite des siennes face au collectif de Yoann Cabioc'h.

Coline Franchelin (Flammes Carolo) - Aïnhoa Risacher (Lyon Asvel Féminin) Comparaison statistique entre deux joueurs Coline Franchelin Aïnhoa Risacher PTS 25 19 REB 9 4 PD 10 2 IN 3 0 CO 0 0

Sortie du banc, la pépite Aïnhoa Risacher s'est elle aussi illustrée en inscrivant 19 points. Le double-double de Bethy Mununga (12 points, 12 rebonds) et les 10 points chacune de Naomi Mbandu et Klaudia Papp ont également pesé lourd dans la décision du match.

Bourges serre la vis après la pause face à Landerneau (81-67)

Au Prado, le Tango Bourges a dû batailler vingt minutes avant de se défaire de Landerneau. Sous l'impulsion de Marie-Paule Dally (19 points) mais aussi de la pépite - pour ne pas changer - Inès Pitarch-Granel (12 points, 6 rebonds, 6 passes), les joueuses d'Olivier Lafargue ont confirmé le "potentiel" souligné par leur coach lors du Match des Championnes à Roland-Garros.

Malgré la défaite bretonne, l'on note toutefois la bonne première de la MVP de LF2 de l'an dernier : Manaëlle Yerbé. Avec 14 points et 7 rebonds, elle fut l'une des artisanes de la bonne première phase de son équipe, qui a ensuite déchanté au tir.

Villeneuve-d'Ascq dicte sa loi sur Toulouse (70-55)

En ouverture de la soirée au Palacium, l'ESBVA-LM recevait Toulouse. Et c'est à l'usure que les joueuses de Maxime Bézin ont fini par avoir raison des Haut-Garonnaises, qui pointaient en tête après le premier quart-temps (18-22).

Dominant au rebond (44 à 32), Villeneuve-d'Ascq a fait le trou au retour des vestiaires dans le sillage du quatuor Maria Jespersen (17 points), Stella Colas (15 points, 5 passes), Steph Kostowicz (12 points, 10 rebonds) et Awa Trasi (10 points). Les Guerrières commencent elles aussi le championnat sur le bon pied, malgré un forfait de taille à la mène.