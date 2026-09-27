Derek Willis privé de retrouvailles avec Paris : l’ancien Parisien absent plusieurs semaines

Le Partizan Belgrade devra composer sans Derek Willis (2,05 m, 31 ans) pendant plusieurs semaines. Touché à la cheville lors de la première journée d’EuroLeague, l’intérieur américain a passé des examens médicaux approfondis qui ont confirmé une blessure nécessitant une période d’indisponibilité prolongée.

IZVEŠTAJ O ZDRAVSTVENOM STANJU DEREKA VILISA:



Prvotimac Partizana Mozzart Bet Derek Vilis, podvrgnut je danas detaljnim lekarskim pregledima nakon povrede skočnog zgloba koju je zadobio na utakmici 1. kola Evrolige.



Pregledima je ustanovljeno da stepen povrede zahteva pauzu od… pic.twitter.com/tlArj4a0jL — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) 26 septembre 2026

Le club serbe a annoncé qu’un nouveau bilan médical serait effectué dans trois à quatre semaines. Ces examens permettront alors de procéder à une nouvelle évaluation et de déterminer plus précisément la durée totale de sa convalescence.

🚨🚑 Derek Willis suffered a leg injury in the first quarter against Olimpia Milano.



The severity of the injury is still unknown, but Willis went down without any contact, which makes the situation particularly concerning.



Further updates are expected after the game! ⏳… pic.twitter.com/BXskVOC7GM — 5th Quarter (@5th_Quarter) 25 septembre 2026

Willis s’était blessé lors de la victoire du Partizan contre l’Olimpia Milan (92-76). Après avoir quitté une première fois le parquet, il avait tenté de reprendre sa place avant de devoir définitivement renoncer.

Pas de retour à l’Adidas Arena

Cette blessure intervient à un moment particulier du calendrier pour Derek Willis. Le Partizan doit se déplacer sur le parquet du Paris Basketball mardi 29 septembre, rencontre qui devait marquer le retour de l’Américain à l’Adidas Arena après son départ du club parisien durant l’intersaison.

Willis avait porté les couleurs de Paris lors de la saison 2025-2026. En EuroLeague, il avait compilé 5,8 points et 3,9 rebonds de moyenne en 28 rencontres.

Derek Willis Poste : Ailier

Taille : 205 cm

Âge : 31 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Paris Basketball Stats 2025-2026 / EuroLeague Statistiques du joueur pour la saison PTS 5,8 #174 REB 3,9 #56 PD 1,2 #150

Le Paris Basketball avait d'ailleurs mis en avant cette rencontre comme celle du retour de plusieurs anciens joueurs du club désormais au Partizan.Kyle Allman, Kevarrius Hayes et Lamar Stevens pourront retrouver leur ancien public, mais pas Derek Willis.

Un nouveau bilan dans trois à quatre semaines

La date de retour de l'intérieur de 31 ans reste pour l'instant inconnue. Le Partizan n'a pas communiqué de durée précise au-delà de cette absence de plusieurs semaines.

La prochaine étape est désormais clairement établie : Willis doit passer de nouveaux examens dans trois à quatre semaines. Ce n'est qu'à ce moment-là que le club serbe pourra donner une estimation plus définitive de son temps de récupération.