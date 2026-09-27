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Derek Willis privé de retrouvailles avec Paris : l’ancien Parisien absent plusieurs semaines

Derek Willis ne retrouvera pas l’Adidas Arena avec le Partizan Belgrade. Blessé à la cheville lors de la première journée d’EuroLeague contre Milan, l’ancien intérieur du Paris Basketball sera absent plusieurs semaines.
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Derek Willis privé de retrouvailles avec Paris : l’ancien Parisien absent plusieurs semaines
Derek Willis absent plusieurs semaines et forfait pour son retour à Paris
Crédit photo : KK Partizan
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Le Partizan Belgrade devra composer sans Derek Willis (2,05 m, 31 ans) pendant plusieurs semaines. Touché à la cheville lors de la première journée d’EuroLeague, l’intérieur américain a passé des examens médicaux approfondis qui ont confirmé une blessure nécessitant une période d’indisponibilité prolongée.

Le club serbe a annoncé qu’un nouveau bilan médical serait effectué dans trois à quatre semaines. Ces examens permettront alors de procéder à une nouvelle évaluation et de déterminer plus précisément la durée totale de sa convalescence.

Willis s’était blessé lors de la victoire du Partizan contre l’Olimpia Milan (92-76). Après avoir quitté une première fois le parquet, il avait tenté de reprendre sa place avant de devoir définitivement renoncer.

- Journée 1

Pas de retour à l’Adidas Arena

Cette blessure intervient à un moment particulier du calendrier pour Derek Willis. Le Partizan doit se déplacer sur le parquet du Paris Basketball mardi 29 septembre, rencontre qui devait marquer le retour de l’Américain à l’Adidas Arena après son départ du club parisien durant l’intersaison.

Willis avait porté les couleurs de Paris lors de la saison 2025-2026. En EuroLeague, il avait compilé 5,8 points et 3,9 rebonds de moyenne en 28 rencontres.

Derek Willis

  • Poste : Ailier
  • Taille : 205 cm
  • Âge : 31 ans
  • Nationalité : Etats-Unis
  • Club : Paris Basketball

Stats 2025-2026 / EuroLeague

PTS5,8#174
REB3,9#56
PD1,2#150

Le Paris Basketball avait d'ailleurs mis en avant cette rencontre comme celle du retour de plusieurs anciens joueurs du club désormais au Partizan.Kyle Allman, Kevarrius Hayes et Lamar Stevens pourront retrouver leur ancien public, mais pas Derek Willis.

Un nouveau bilan dans trois à quatre semaines

La date de retour de l'intérieur de 31 ans reste pour l'instant inconnue. Le Partizan n'a pas communiqué de durée précise au-delà de cette absence de plusieurs semaines.

La prochaine étape est désormais clairement établie : Willis doit passer de nouveaux examens dans trois à quatre semaines. Ce n'est qu'à ce moment-là que le club serbe pourra donner une estimation plus définitive de son temps de récupération.

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