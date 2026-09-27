Le SCABB Lab fait la différence après la pause et domine Mulhouse

Le SCABB Lab a confirmé à domicile face au Mulhouse Mustangs pour son premier match devant ses supporteurs en match avancé de la sixième journée de Nationale 1. Après un premier quart-temps remporté 21-17, les locaux ont vu leur adversaire réagir dans le deuxième acte (15-16). À la pause, seulement trois points séparaient ainsi les deux formations (36-33).

La différence s’est davantage dessinée au retour des vestiaires. Le SCABB a remporté le troisième quart-temps 21-19 avant d’accélérer définitivement dans les dix dernières minutes. Avec 26 points inscrits dans le quatrième quart-temps contre 19 pour Mulhouse, les joueurs de Marc Berjoan ont porté leur avance finale à douze unités (83-71).

Une marque particulièrement bien répartie

Le succès du SCABB s’est construit autour d'une production offensive collective. Cinq joueurs ont atteint ou dépassé les 10 points.

Samuel Mariscal termine meilleur marqueur de son équipe avec 14 points, auxquels il ajoute 4 rebonds, 5 passes décisives et 4 interceptions pour 21 d’évaluation. Moustapha Diop compile de son côté 13 points, 8 rebonds et 3 interceptions en seulement 21 minutes, pour 18 d’évaluation.

Theo Bouteille et Zakaria Mechergui ajoutent chacun 11 points. Le premier accompagne sa production de 6 passes décisives, tandis que le second ajoute 3 rebonds et 2 passes. Hugo Desseignetcomplète ce quintette à deux chiffres avec 10 points et surtout 8 passes décisives.

Collectivement, le SCABB termine à 50,8 % de réussite aux tirs avec 24 paniers à 2-points sur 41 tentatives et 7 sur 20 à 3-points. Les locaux ont également délivré 29 passes décisives et intercepté 14 ballons.

Nwabuzor et Dembele à 14 points côté mulhousien

Mulhouse a notamment pu compter sur Michael Nwabuzor et Golle Dembélé, tous deux auteurs de 14 points et 15 d’évaluation. Nwabuzor a converti ses deux tentatives à 3-points et terminé à 80 % de réussite globale, tandis que Dembele a inscrit 6 de ses 7 tirs à 2-points.

Dion Wright a ajouté 11 points. Mais Mulhouse a été limité à 42,4 % aux tirs et 7 réussites à 3-points sur 24 tentatives.

Le SCABB Lab conclut ainsi cette rencontre de la 6e journée de NM1 avec une victoire 83-71.