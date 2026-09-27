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Le SCABB Lab fait la différence après la pause et domine Mulhouse

Le SCABB Lab s’est imposé face à Mulhouse (83-71) ce samedi 26 septembre lors de la 6e journée de Nationale Masculine 1. Accrochée pendant une mi-temps, l’équipe de Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon a progressivement pris le contrôle après la pause, avec cinq joueurs à au moins 10 points.
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Résumé
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Le SCABB Lab fait la différence après la pause et domine Mulhouse
Le collectif du SCABB Lab a fini par faire la différence
Crédit photo : Scabb Lab
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Le SCABB Lab a confirmé à domicile face au Mulhouse Mustangs pour son premier match devant ses supporteurs en match avancé de la sixième journée de Nationale 1. Après un premier quart-temps remporté 21-17, les locaux ont vu leur adversaire réagir dans le deuxième acte (15-16). À la pause, seulement trois points séparaient ainsi les deux formations (36-33).

La différence s’est davantage dessinée au retour des vestiaires. Le SCABB a remporté le troisième quart-temps 21-19 avant d’accélérer définitivement dans les dix dernières minutes. Avec 26 points inscrits dans le quatrième quart-temps contre 19 pour Mulhouse, les joueurs de Marc Berjoan ont porté leur avance finale à douze unités (83-71).

Une marque particulièrement bien répartie

Le succès du SCABB s’est construit autour d'une production offensive collective. Cinq joueurs ont atteint ou dépassé les 10 points.

NM1
- Journée 6

Samuel Mariscal termine meilleur marqueur de son équipe avec 14 points, auxquels il ajoute 4 rebonds, 5 passes décisives et 4 interceptions pour 21 d’évaluation. Moustapha Diop compile de son côté 13 points, 8 rebonds et 3 interceptions en seulement 21 minutes, pour 18 d’évaluation.

Samuel MARISCAL
Samuel MARISCAL
14
PTS
4
REB
5
PDE
Logo NM1
SCA
83 71
MUL

Theo Bouteille et Zakaria Mechergui ajoutent chacun 11 points. Le premier accompagne sa production de 6 passes décisives, tandis que le second ajoute 3 rebonds et 2 passes. Hugo Desseignetcomplète ce quintette à deux chiffres avec 10 points et surtout 8 passes décisives.

Collectivement, le SCABB termine à 50,8 % de réussite aux tirs avec 24 paniers à 2-points sur 41 tentatives et 7 sur 20 à 3-points. Les locaux ont également délivré 29 passes décisives et intercepté 14 ballons.

Nwabuzor et Dembele à 14 points côté mulhousien

Mulhouse a notamment pu compter sur Michael Nwabuzor et Golle Dembélé, tous deux auteurs de 14 points et 15 d’évaluation. Nwabuzor a converti ses deux tentatives à 3-points et terminé à 80 % de réussite globale, tandis que Dembele a inscrit 6 de ses 7 tirs à 2-points.

Dion Wright a ajouté 11 points. Mais Mulhouse a été limité à 42,4 % aux tirs et 7 réussites à 3-points sur 24 tentatives.

Le SCABB Lab conclut ainsi cette rencontre de la 6e journée de NM1 avec une victoire 83-71.

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