Le BCM Gravelines-Dunkerque déjà rattrapé par les blessures : un nouveau pigiste médical à trouver ?

Le début de saison du BCM Gravelines-Dunkerque est déjà marqué par une série de pépins physiques. Avant même la première journée de Betclic ELITE, le club maritime avait perdu Neal Quinn, victime d’une entorse à la cheville à l’entraînement et annoncé indisponible pour six à huit semaines.

Le BCM avait rapidement réagi en faisant revenir Hassan Martin (2,01 m, 30 ans). L’intérieur américain s’est engagé jusqu’à la mi-novembre en qualité de pigiste médical de l'international irlandais. Le club avait officialisé son arrivée il y a 10 jours.

Mais la situation médicale s’est encore compliquée. Selon La Voix du Nord, le dernier arrivé est désormais touché à l’ischio et n’a pas pu participer au premier match de championnat perdu contre Le Mans samedi soir.

Des examens prévus mardi doivent permettre de déterminer la nature exacte de sa blessure et la durée éventuelle de son indisponibilité.

Si celle-ci devait se prolonger, Gravelines-Dunkerque pourrait ainsi être contraint de chercher un nouveau pigiste médical pour remplacer … le pigiste médical de Neal Quinn.

PROFIL JOUEUR Hassan MARTIN Poste(s): Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 30 ans (12/11/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / Basketbol Super Ligi PTS 5,9 #151 REB 2,5 #130 PD 0,2 #237

L.J. Thorpe absent six semaines

Les difficultés ne concernent pas uniquement le secteur intérieur. Toujours selon La Voix du Nord, L.J. Thorpe (1,96 m, 27 ans) souffre des adducteurs et doit manquer environ six semaines de compétition.

Une absence notable pour Jean-Christophe Prat puisque le combo guard américain avait été recruté cet été pour renforcer la ligne arrière du BCM. En provenance des Hamburg Towers, le néo-nordiste sortait d’une saison à 11,5 points, 2,3 rebonds et 4,1 passes de moyenne en championnat allemand, ainsi que 12 points, 3 rebonds et 5,7 passes en EuroCup.

PROFIL JOUEUR L.J. THORPE Poste(s): Arrière Taille: 196 cm Âge: 27 ans (13/05/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / EasyCredit BBL PTS 11,5 #54 REB 2,3 #166 PD 4,1 #23

Capable d’évoluer sur les postes 1 et 2, l'Américain apporte notamment de l’impact physique, de la percussion et sa capacité à défendre plusieurs positions. Un rôle central dans ce BCM version 2026/2027.

Des examens attendus pour Hassan Martin

Le dossier le plus urgent concerne désormais Hassan Martin. Son indisponibilité éventuelle laisserait le BCM avec un problème supplémentaire dans une raquette déjà privée de Neal Quinn.

Les examens annoncés mardi seront donc déterminants pour savoir si Gravelines-Dunkerque peut patienter jusqu’à son retour ou s’il devra rapidement repartir sur le marché.

Le BCM pourrait ainsi se retrouver dans une situation inhabituelle : devoir engager un nouveau remplaçant médical quelques jours seulement après avoir recruté Hassan Martin pour pallier la blessure de Neal Quinn.

En attendant c'est un calendrier corsé qui se présente devant la formation nordiste avec 5 matchs au programme pour ce mois d'octobre.