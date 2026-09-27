Titulaire et déjà en vue : Bastien Vautier réussit ses débuts en Liga Endesa avec Bilbao

Bastien Vautier (2,10 m, 27 ans) n’a pas attendu longtemps pour se montrer sous ses nouvelles couleurs en championnat espagnol. Pour la première journée de Liga Endesa, l’ancien pivot de l’ASVEL figurait dans le cinq de départ choisi par Jaume Ponsarnau, aux côtés de Harald Frey, Margiris Normantas, Darrun Hilliard et Martin Krampelj.

Le Français a surtout parfaitement lancé sa rencontre. Il avait déjà inscrit 6 points après seulement trois minutes, participant au départ canon de Bilbao (9-2). Son temps de jeu a ensuite été perturbé par les fautes.

Vautier est finalement revenu dans le dernier quart-temps et a ajouté quatre nouveaux points alors que Bilbao prenait définitivement le contrôle de la rencontre. Les Basques se sont imposés 107-92 pour débuter leur saison par une victoire.

Une préparation déjà prometteuse avec Bilbao

Ces débuts officiels prolongent une préparation durant laquelle Bastien Vautier avait déjà donné plusieurs signes encourageants.

Le 15 septembre, à l'occasion de l'Euskal Kopa contre Baskonia, le pivot français avait notamment réalisé sa prestation la plus marquante : 17 points, 7 rebonds et 3 contres pour 29 d’évaluation lors de la victoire de Bilbao (99-85). Il avait terminé meilleure évaluation de la rencontre. Le club basque était alors encore invaincu durant sa préparation.

Arrivé cet été en provenance de l’ASVEL, Vautier découvre à 27 ans la Liga Endesa. Après une saison 2025-2026 partagée entre Betclic ELITE et EuroLeague, il ouvre donc son expérience espagnole par une titularisation et une première sortie offensive intéressante.

Beaufort et Benítez également lancés avec Manresa

La rencontre avait également une dimension française dans le camp adverse. Lucas Beaufort et Hugo Benitez figurent dans l’effectif de Kids&Us Manresa pour cette saison 2026-2027 et ont compilé 4 points pour le premier et 2 points pour le second.

Lucas Beaufort (Manresa) - Hugo Benitez (Manresa) · Liga Endesa 2026-2027 Comparaison statistique entre deux joueurs Lucas Beaufort Hugo Benitez MJ 1 1 PTS 4 2 REB 0 1 PD 0 0 IN 0 0 CO 0 0

Bilbao poursuivra son championnat le dimanche 4 octobre sur le parquet de Leyma Coruña.