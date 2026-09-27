Sept ans après, Bandja Sy pourrait remettre le maillot du Partizan

Le Partizan Belgrade pourrait rappeler un visage bien connu de ses supporters. Selon les informations de Basketball Sphere, Bandja Sy (2,04 m, 36 ans) est proche de s’engager avec le club serbe dans le cadre d’un contrat de courte durée. À ce stade, l’opération n’a pas encore été officialisée.

BANDJA SY CLOSE TO SIGNING WITH PARTIZAN! ⚫️⚪️



According to Basketball Sphere, Bandja Sy is close to signing a short-term contract with Partizan, with the official signing expected later today.



Following an injury to Derek Willis, who faces a month-long layoff, as well as the… pic.twitter.com/S1i8Hbvc0O — Basketball Sphere (@BSphere_) 27 septembre 2026

Cette possible arrivée intervient après la blessure à la cheville de Derek Willis lors de la première journée d’EuroLeague face à Milan. Le Partizan a annoncé que l’intérieur américain devrait rester éloigné des terrains plusieurs semaines. De nouveaux examens sont programmés dans trois à quatre semaines afin d’établir plus précisément la durée de son indisponibilité.

Le choix de Bandja Sy présente l’avantage de l’adaptation immédiate. L’ancien joueur du Paris Basketball connaît déjà l’environnement du club et a participé à la première partie de la préparation estivale du Partizan. L’ABA League avait ainsi confirmé en août que le Français, tout comme Nemanja Gordić, accompagnait le groupe lors des entraînements.

Sept ans après, Sy pourrait retrouver Belgrade

Pour Bandja Sy, il s’agirait d’un retour dans un club où il a déjà laissé une trace. Arrivé au Partizan au cours de la saison 2017-2018, après un passage à l’AEK Athènes, il y était resté jusqu’à l’été 2019 et avait notamment remporté deux Coupes de Serbie consécutives sous les couleurs noir et blanc.

Depuis, l’ailier-fort a poursuivi une carrière particulièrement riche, passant notamment par Andorre, Boulogne-Levallois et le Paris Basketball. Dans la capitale française, il a notamment remporté l’EuroCup 2024, la Leaders Cup 2024, la Coupe de France 2025 et le championnat de France 2025 avant de partir pour la Roumanie.

Une dernière saison à 9,4 points en FIBA Europe Cup

Bandja Sy évoluait la saison dernière au CSM CSU Oradea. En FIBA Europe Cup, l’ancien joueur de Nancy et de l’ASVEL a disputé 10 rencontres pour des moyennes de 9,4 points, 4,3 rebonds et 1 passe décisive en un peu plus de 28 minutes.

PROFIL JOUEUR Bandja SY Poste(s): Ailier Fort Taille: 204 cm Âge: 36 ans (30/07/1990) Nationalités: Stats 2025-2026 / Fiba Europe Cup PTS 9,4 #189 REB 4,3 #136 PD 1 #305

Il a également affiché 43,5% de réussite aux tirs et 35,7% à 3-points. En plus de la Coupe d'Europe, son équipe avait terminé finaliste des Playoffs de la première division roumaine face à Cluj Napoca. À 36 ans, le Français apporterait ainsi au Partizan un profil expérimenté et déjà familier de l’environnement belgradois.

L’arrivée doit désormais être finalisée et officialisée pour acter le deuxième passage de Bandja Sy sous le maillot blanc et noir.