Après plusieurs années aux États-Unis, ce Français ouvre un nouveau chapitre en Autriche

Une nouvelle aventure débute pour Raphael Gay. Après plusieurs années de formation aux États-Unis, le Français a rejoint les Pirlo Kufstein Towers pour la saison 2026-2027.

Âgé de 23 ans, le joueur de 2,01 m arrive directement de Central Methodist University. Pour sa dernière saison universitaire, il affichait des moyennes de 17,7 points, 8,1 rebonds, 1,2 interception et 1,2 contre par rencontre en NAIA.

Avant Central Methodist, le Français était notamment passé par deux JUCO (Clarendo College et Southeastern Community College) ainsi que la NCAA 2 (California State University Los Angeles). Sa signature à Kufstein marque ainsi son passage du basket universitaire américain vers le monde professionnel.

Son parcours avait auparavant débuté en France, au Pôle Espoir de Vichy en U15 Élite puis à Limoges en U21 entre 2018 et 2021 comme l'indique Mr Stats.

NAIA TRANSFER

1rst team & defense conference

18PPG

8RPG

1.5APG

I’m an athletic 67 forward senior with a high motor on both ends who compete hard want to win, i’m looking for a home to play next year, I’m open for overseas.

coaches, agents let’s start working!

+33 6 29 64 18 94 pic.twitter.com/FoXobwRSid — Raphaël gay (@raaaaph1) 18 mars 2026

Un premier contrat chez un promu ambitieux

Gay arrive dans un club qui change lui aussi de dimension. Après cinq saisons dans la deuxième division autrichienne, Kufstein a obtenu en 2026 son accession à la Basketball Superliga. Les Towers retrouvent ainsi le plus haut niveau national et représentent le Tyrol dans l’élite autrichienne.

L'effectif dirigé par l'Espagnol Xavi Mascaro a été largement remanié durant l'été. Sept nouveaux joueurs ont notamment rejoint un groupe de treize éléments, parmi lesquels Gay, Alejandro Redondo, Vegas Evans, Duje Putnik ou encore Jose Placer-Diaz.

Le Français fait partie des joueurs recrutés pour accompagner ce passage vers la première division.

Kufstein battu pour ses débuts en Superliga

La première journée n'a toutefois pas souri aux Towers. Pour leur première rencontre dans l'élite, samedi 26 septembre, les Tyroliens se sont inclinés à domicile contre les Eagles Raiffeisen UBSC Graz (87-96).

Kufstein est pourtant resté dans le match durant près de trois quarts-temps avant que Graz ne prenne définitivement l'avantage.