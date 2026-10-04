Les 5 joueurs qui pourraient exploser cette saison en NBA !

Chaque saison NBA apporte son lot de révélations. Si certaines émergent dès leur arrivée dans la ligue, d’autres ont besoin de temps, de responsabilités ou simplement d’un environnement adapté pour exprimer leur potentiel. À quelques semaines de la reprise, cinq joueurs semblent particulièrement bien placés pour franchir un palier lors de l’exercice 2026-2027.

Kel’el Ware - Milwaukee Bucks : enfin les clés pour s’imposer ?

Envoyé à Milwaukee dans le transfert de Giannis Antetokounmpo, Kel’el Ware pourrait être l’un des principaux bénéficiaires de la reconstruction des Bucks. Malgré des séquences prometteuses à Miami (11,1 points et 9 rebonds en 22 minutes), le pivot n’avait jamais véritablement trouvé sa place aux côtés de Bam Adebayo, entre concurrence et relation parfois compliquée avec Erik Spoelstra.

Sous les ordres de Taylor Jenkins, habitué à accompagner le développement de jeunes joueurs, Ware pourrait bénéficier de davantage de responsabilités. Son potentiel des deux côtés du terrain en fait un candidat sérieux pour s’installer durablement comme intérieur titulaire en NBA.

SEVEN BLOCKS FOR KEL’EL WARE 🚫



Still in the 3Q… and he’s already matched his career high 🤯 pic.twitter.com/6nyKQthhig — NBA (@NBA) 4 avril 2026

Brandon Miller - Charlotte Hornets : un statut de franchise player à conquérir

Le départ de LaMelo Ball vers Minnesota redistribue les responsabilités offensives des Hornets. Brandon Miller apparaît désormais comme l’un des principaux visages du projet de Charlotte, aux côtés de Kon Knueppel.

Déjà capable de peser sur une rencontre par son adresse extérieure et sa création offensive, l’ailier possède les qualités nécessaires pour viser une sélection au All-Star Game à terme. Sa progression défensive et sa capacité à assumer un rôle de leader seront déterminantes pour maintenir Charlotte dans la course aux playoffs.

A season filled with high-flying dunks for Brandon Miller ✈️



(via @hornets)pic.twitter.com/aqWiGCkJgr — NBA (@NBA) 4 août 2026

Collin Murray-Boyles - Toronto Raptors : confirmer des playoffs remarqués

Intérieur de petite taille pour son poste, mais particulièrement intense, Collin Murray-Boyles sort d’une première saison encourageante à Toronto. Après avoir tourné à 8,5 points, 5 rebonds et 1 passe décisive, le rookie a surtout impressionné face à Cleveland en playoffs : 14,4 points, 6,4 rebonds et 2,4 passes de moyenne.

Son activité, sa mobilité et son efficacité près du cercle lui offrent une belle marge de progression. Avec l’arrivée de Kawhi Leonard, Toronto dispose d’un effectif renforcé dans lequel Murray-Boyles pourrait poursuivre son apprentissage tout en contribuant aux ambitions collectives des Raptors.

Collin Murray-Boyles rookie highlight reel is CRAZY 😳



via @NBARookiePlays pic.twitter.com/FAtla8m2vA — NBARetweet (@RTNBA) 28 juin 2026

Dylan Harper - San Antonio Spurs : poursuivre son ascension

Finalistes NBA dès sa première saison, les Spurs ont déjà pu mesurer l’apport de Dylan Harper. Le fils de Ron Harper a montré qu’il pouvait répondre aux exigences des rencontres à enjeu, malgré son manque d’expérience.

Dans un effectif qui mise sur la continuité, Harper pourrait encore gagner en influence, probablement dans un premier temps en sortie de banc. Avec Stephon Castle, il représente l’avenir des lignes arrière texanes et possède les qualités pour devenir une menace offensive majeure.

Dylan Harper on his comments in the GQ article about wanting to start and then changing his mind: “Everyone has a competitive edge to them, but the biggest thing for me is whatever I can do, just like last year, to help the team win. Whatever position the coaching staff thinks is… pic.twitter.com/6ZFtGmtNEz — Jared Weiss (@JaredWeissNBA) 28 septembre 2026

Cason Wallace - Oklahoma City Thunder : vers une dimension All-Star ?

Les départs de Lu Dort et Isaiah Joe ouvrent de nouvelles perspectives à Cason Wallace. Déjà reconnu parmi les meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue, le combo guard pourrait désormais prendre davantage de responsabilités aux côtés de Shai Gilgeous-Alexander.

À seulement 22 ans, Wallace possède une véritable occasion de changer de statut au sein d’une équipe ambitieuse. S’il développe suffisamment son apport offensif, il pourrait même se rapprocher des principaux cadres du Thunder et s’inviter dans les discussions pour une première sélection au All-Star Game.