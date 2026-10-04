Il était sûrement l’un des joueurs français dont la situation était la plus frustrante en NBA. Drafté en 1ère position en 2024 après une saison pleine de promesse avec la JL Bourg, Zaccharie Risacher (2,05 m, 21 ans) n’arrivait pas à pleinement se lâcher et s’épanouir outre-atlantique. Cela s’est surtout vu dans sa deuxième saison à Atlanta, lorsque sa relation avec le coach Quin Snyder se consumait, jusqu'à ce qu'il ne joue plus du tout en fin de saison ni en playoffs.

Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks) - Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks) Comparaison statistique entre deux joueurs Zaccharie Risacher Zaccharie Risacher MJ 77 83 PTS 12,4 9,3 REB 3,5 3,8 PD 1,2 1 IN 0,7 0,8 CO 0,5 0,5

Nouveau départ

Alors forcément, son transfert estival à Dallas avait tout d’une bonne nouvelle, malgré une concurrence plutôt nombreuse sur l’aile dans le Texas. Les premiers jours de camp d’entraînement semblent aller dans ce sens. Après un été de travail, le Français est arrivé comme « le joueur le plus en forme physique de l’effectif » selon le propre aveu de Cooper Flagg. Sûrement motivé par l’envie de prouver et de relancer sa carrière.

En tout cas, il est en train de convaincre le nouveau coach des Mavericks, Dusty May. Tout juste champion NCAA avec Michigan — une des 10 meilleures attaques du pays et l’équipe qui jouait le plus de possessions en 2025/26 — le coach américain semble déterminé à jouer sur les qualités de Risacher, et ne pas le cantonner à un rôle de spot-up shooteur.

Zach Risacher grabbing a rebound and going coast-to-coast for a dunk



🎥: @dallasmavs IG pic.twitter.com/6n4gsGzuhg — Mavs Slander (@MavSlander) 30 septembre 2026

Et nouveau rôle ?

C’est d’ailleurs sur transition qu’il a le plus impressionné le staff. « Il va très très vite, et maintenant il apprend à ralentir quand il le faut. En ce moment, je le vois prendre de très bonnes décisions avec la balle dans les mains… Par exemple aujourd’hui, il avait la balle sur 5 contre-attaques, et dans 4 d’entre elles il a pris une excellente décision. »

Sur certains highlights diffusés par les Mavericks, on voit l’ancien protégé de Freddy Fauthoux prendre des coast-to-coast balle en main, finir au dunk, ou encore tenter des passes dans le dos. En bref, des choses qu'on le voyait faire avec Bourg, et qui lui avaient valu sa draft en première position.

Zaccharie Risacher will exceed your wildest predictions. This kid is insanely good#MFFL pic.twitter.com/I0JBDDhkG4 — MFFL (@Mavs_FFL) 3 octobre 2026

Dusty May met en avant toute une série de qualités en dehors de son shoot (36% à 3-points en carrière NBA). « Ses principales qualités sont le rebond offensif et la course en transition. Et en plus il arrive à mieux connecter, à driver pour ressortir la balle. Chaque jour il progresse. Son assurance balle en main progresse bien. Il apprend à mieux gérer ses changements de rythme. »

Ce qui laisse ambitionner d’un rôle plus diversifié qu’avec Atlanta. Même si forcément, les minutes seront dures à aller chercher, avec la concurrence de Cooper Flagg, Naji Marshall, Max Christie, Caleb Martin ou encore Tarik Biberovic sur les postes 2-3.

Le débat de la rédaction · À vous de trancher Pensez-vous que Zaccharie Risacher va s'épanouir à Dallas ? Oui

Non

« On ne va pas enterrer un gars à 20 ou 21 ans »

Et le plus important reste la confiance en lui. Risacher, qui a expliqué ne pas avoir compris pourquoi Atlanta l’avait transféré, pourrait prendre son arrivée à Dallas comme un nouveau départ. À tout juste 21 ans, il a encore toute sa carrière NBA devant lui.

« On ne va pas enterrer un gars à 20 ou 21 ans, et dire qu’il ne mérite pas d’être en NBA » a justifié Dusty May, qui semble apprécier son nouveau joyau. « On veut qu’il accepte son rôle et joue sur ses qualités. On espère qu’il se sent intégré dans le groupe, par ses coéquipiers et son staff. » Ce que semble confirmer le principal intéressé, qui a retrouvé le sourire. « J’ai tellement hâte de ce nouveau chapitre. Je pense que ça va être une super saison. »