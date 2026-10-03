-28 : L'Élan Béarnais sombre face à Justin Bibbins et Dijon

Une semaine après la défaite sur le parquet de Nanterre 92, l'Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez retrouvait son public du Palais des Sports à l'occasion de la réception de la JDA Dijon. Un temps au coude à coude, les Palois ont fini par craquer, et s'incliner lourdement à domicile (61-89).

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La Jeanne remporte le deuxième match de la saison avec une belle performance collective ! ⚔️



Rendez-vous vendredi 9 octobre 🆚 le CSP Limoges à 20H à la maison pour la troisième journée de @Betclic_ELITE. 🏀



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Dijon plus réaliste, carton express pour Elwin Ndjock

Une première défense agressive, de la réussite derrière l'arc, voilà les ingrédients d'une bonne entame de match pour l'Élan Béarnais (6-2, 2'). Si les Palois ont rapidement pris les commandes, ils ont aussi vu la réaction immédiate de la Jeanne. Dominés au rebond, les hommes de Mickaël Hay sont tout de même parvenus à rester au contact des Dijonnais à l'issue premier quart-temps (14-19, 10').

Plus agressifs sur le porteur de balle et plus efficaces en transition, les Béarnais se sont appuyés sur un Michael Flowers impactant (10 points) pour sonner la révolte, et reprendre l'avantage au cœur de la première mi-temps (23-22, 14'). Une belle réaction d'orgueil vite stoppée par des Bourguignons, beaucoup plus réalistes.

Après avoir encaissé un sévère 9-0, la JDA Dijon a su remettre un coup d'accélérateur pour reprendre 9 points d'avance à la pause (28-39, 20'). Les Dijonnais ont joué de leur qualité athlétique, d'adresse et de vitesse pour prendre l'ascendant sans sourciller. Elwin Ndjock a parfaitement les estocades des visiteurs : il signe 21 points à 8/10 aux tirs, en seulement 23 minutes.

Justin Bibbins, au bon souvenir de Pau

De retour sur le parquet, l'EBPLO a fait illusion quelques minutes, sous l'impulsion d'un Joshua Mballa omniprésent (12 points), avant de craquer. Et cela sous les coups de boutoir d'un ex de la maison : Justin Bibbins.

L'Américain signe 18 points et aura notamment permis à Dijon de conserver un net avantage dans la rencontre (47-70, 30'). Le niveau de jeu affiché par les Bourguignons était trop haut pour laisser la moindre chance au promu. La JDA valide son excellent début de saison et demeure invaincue après deux journées de championnat.

De son côté, l'Élan Béarnais reste toujours fanny avant de se déplacer deux fois en une semaine. D'abord à Tarbes, pour la Coupe de France, et pourquoi pas instaurer une dynamique positive ; puis à Cholet, le weekend prochain, en Betclic ELITE.

À Pau,